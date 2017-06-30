8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Все загадки пробуждают наше любопытство и требуют их решения. Хотя сверхъестественные причины или теории заговора более увлекательны, тайны зачастую заканчиваются на удивление банальными объяснениями. Однако существуют случаи, которые так и остались неразгаданными, а потому особенно интригующими.

1. Убийство Джулии Уоллес





Джулия Уоллес была простой британской домохозяйкой, жившей в Ливерпуле. 19 января 1931 года ее муж Уильям отправился в местный шахматный клуб. Там ему передали сообщение от незнакомца по фамилии Куалтро, в котором тот просил прийти на указанный адрес, что Уильям Уоллес и сделал на следующий день. Адрес оказался фальшивым, и Уильям вернулся домой, где обнаружил окровавленный труп жены в гостиной. Убийство так и осталось непонятным, беспричинным и нераскрытым.

2. Большой серый человек с вершины Бен-Макдуй





Шотландский серый монстр, замеченный на вершине Бен-Макдуй горы Кернгорм, – это неопознанное существо, похожее на йети, ставшее местной легендой с конца 19 века. Его неоднократно видели и слышали альпинисты, любопытствующие туристы и даже ученые, отправившиеся туда «на разведку». Конечно же, большой серый человек так и остался неопознанным и необъяснимым явлением.

3. Огни Хессдалена





Это явление в норвежской долине Хессдален было впервые зафиксировано в 1811 году. Однако в начале 1980-х годов огни появлялись все чаще и чаще, вплоть до 20 раз за одну неделю. Обычно они белого или желтого цвета и парят над землей. Было проведено множество научных исследований, чтобы установить источник света, но никаких убедительных объяснений найдено не было.

4. Тайна Амхерста





Во второй половине 19 века в маленьком городке Амхерст в Новой Шотландии (Канада) жила женщина по имени Эстер Кокс со своей сестрой и её семьей. После того, как Эстер пережила покушение на убийство со стороны психически нездоровой подруги, в её доме «поселился» полтергейст. Куда бы Эстер не переезжала, полтергейст следовал за ней. Один из исследователей паранормальных явлений прожил в доме Эстер несколько недель и затем написал книгу, в которой утверждал, что видел парящие объекты, а также нападения на Эстер невидимыми силами.

5. Исчезновение Бенджамина Батерста





Бенджамин Батерст, британский дипломат 19-го века, в 1809 году после дипломатической миссии в Австрии отправился домой. Вооруженный до зубов, включая два пистолета, Батерст решил проехать по Германии под чужим именем. 25 ноября Батерст и его помощник-немец Краузе остановились в гостинице городка Перлеберг, откуда Батерст загадочным образом исчез, и его больше никогда не видели. В соседнем регионе были обнаружены различные предметы его одежды, но тело его так и осталось ненайденным.

6. Потерянная шахта Саблетта





Горы Гваделупе на западе Техаса – это богатейшие золотые прииски. Легенда гласит, что Бен Саблетт, золотоискатель, живший в 19 веке, нашел там ценнейшую золотую жилу, поскольку однажды он расплачивался в таверне россыпью самородков. Секрета Саблетт не раскрыл даже собственному сыну, потому по сей день никто так и не знает, где находится эта шахта, хотя золотоискателей-авантюристов там не уменьшилось и поныне.

7. Случай в Авроре





Аврора – маленький сонный городишко в Техасе, к северо-западу от Далласа, но у него есть своя собственная слава. 19 апреля 1897 года возле Авроры упал и сгорел вместе с пилотом сигарообразный летающий объект, который неоднократно замечали там и до этого. Кроме того, труп якобы похоронили где-то на местном кладбище, хотя место захоронения пришельца неизвестно, а надгробие было украдено полвека назад. История гласит, что НЛО врезался в ветряную мельницу, разлетевшись на массу обломков, а останки пилота были полностью изуродованы, но «захоронены по-христиански». Скептики же говорят, что на самом деле парочка местных пьянчужек просто хотела скрыть тот факт, что они случайно сожгли мельницу, которая была расположена на земле городского судьи.

8. Черный мавзолей





Кладбище Грейфрайарс (Эдинбург) знаменито своим Черным мавзолеем, местом упокоения сэра Джорджа Маккензи, прозванного Кровавым. После его смерти в 1691 году Кровавый Маккензи был похоронен на Грейфрайарс, и все было спокойно до 1999 года, когда посетители кладбища начали заявлять о присутствии полтергейста, наносящего удары и ожоги. Пострадавших было не единицы, а сотни. Этот феномен впоследствии был назван «одним из самых убедительных паранормальных явлений всех времен».

Текст: Flytothesky.ru