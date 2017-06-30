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8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

30.06.2017 22:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все загадки пробуждают наше любопытство и требуют их решения. Хотя сверхъестественные причины или теории заговора более увлекательны, тайны зачастую заканчиваются на удивление банальными объяснениями. Однако существуют случаи, которые так и остались неразгаданными, а потому особенно интригующими.

1. Убийство Джулии Уоллес

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Джулия Уоллес была простой британской домохозяйкой, жившей в Ливерпуле. 19 января 1931 года ее муж Уильям отправился в местный шахматный клуб. Там ему передали сообщение от незнакомца по фамилии Куалтро, в котором тот просил прийти на указанный адрес, что Уильям Уоллес и сделал на следующий день. Адрес оказался фальшивым, и Уильям вернулся домой, где обнаружил окровавленный труп жены в гостиной. Убийство так и осталось непонятным, беспричинным и нераскрытым.

2. Большой серый человек с вершины Бен-Макдуй

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Шотландский серый монстр, замеченный на вершине Бен-Макдуй горы Кернгорм, – это неопознанное существо, похожее на йети, ставшее местной легендой с конца 19 века. Его неоднократно видели и слышали альпинисты, любопытствующие туристы и даже ученые, отправившиеся туда «на разведку». Конечно же, большой серый человек так и остался неопознанным и необъяснимым явлением.

3. Огни Хессдалена

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Это явление в норвежской долине Хессдален было впервые зафиксировано в 1811 году. Однако в начале 1980-х годов огни появлялись все чаще и чаще, вплоть до 20 раз за одну неделю. Обычно они белого или желтого цвета и парят над землей. Было проведено множество научных исследований, чтобы установить источник света, но никаких убедительных объяснений найдено не было.

4. Тайна Амхерста

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Во второй половине 19 века в маленьком городке Амхерст в Новой Шотландии (Канада) жила женщина по имени Эстер Кокс со своей сестрой и её семьей. После того, как Эстер пережила покушение на убийство со стороны психически нездоровой подруги, в её доме «поселился» полтергейст. Куда бы Эстер не переезжала, полтергейст следовал за ней. Один из исследователей паранормальных явлений прожил в доме Эстер несколько недель и затем написал книгу, в которой утверждал, что видел парящие объекты, а также нападения на Эстер невидимыми силами.

5. Исчезновение Бенджамина Батерста

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Бенджамин Батерст, британский дипломат 19-го века, в 1809 году после дипломатической миссии в Австрии отправился домой. Вооруженный до зубов, включая два пистолета, Батерст решил проехать по Германии под чужим именем. 25 ноября Батерст и его помощник-немец Краузе остановились в гостинице городка Перлеберг, откуда Батерст загадочным образом исчез, и его больше никогда не видели. В соседнем регионе были обнаружены различные предметы его одежды, но тело его так и осталось ненайденным.

6. Потерянная шахта Саблетта

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Горы Гваделупе на западе Техаса – это богатейшие золотые прииски. Легенда гласит, что Бен Саблетт, золотоискатель, живший в 19 веке, нашел там ценнейшую золотую жилу, поскольку однажды он расплачивался в таверне россыпью самородков. Секрета Саблетт не раскрыл даже собственному сыну, потому по сей день никто так и не знает, где находится эта шахта, хотя золотоискателей-авантюристов там не уменьшилось и поныне.

7. Случай в Авроре

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Аврора – маленький сонный городишко в Техасе, к северо-западу от Далласа, но у него есть своя собственная слава. 19 апреля 1897 года возле Авроры упал и сгорел вместе с пилотом сигарообразный летающий объект, который неоднократно замечали там и до этого. Кроме того, труп якобы похоронили где-то на местном кладбище, хотя место захоронения пришельца неизвестно, а надгробие было украдено полвека назад. История гласит, что НЛО врезался в ветряную мельницу, разлетевшись на массу обломков, а останки пилота были полностью изуродованы, но «захоронены по-христиански». Скептики же говорят, что на самом деле парочка местных пьянчужек просто хотела скрыть тот факт, что они случайно сожгли мельницу, которая была расположена на земле городского судьи.

8. Черный мавзолей

8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Кладбище Грейфрайарс (Эдинбург) знаменито своим Черным мавзолеем, местом упокоения сэра Джорджа Маккензи, прозванного Кровавым. После его смерти в 1691 году Кровавый Маккензи был похоронен на Грейфрайарс, и все было спокойно до 1999 года, когда посетители кладбища начали заявлять о присутствии полтергейста, наносящего удары и ожоги. Пострадавших было не единицы, а сотни. Этот феномен впоследствии был назван «одним из самых убедительных паранормальных явлений всех времен».8 леденящих кровь тайн и загадок, на которые до сих пор нет ответа

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Все загадки пробуждают наше любопытство и требуют их решения. Хотя сверхъестественные причины или теории заговора более увлекательны, тайны зачастую...

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