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Египет не будет повышать стоимость въездных виз до 60 долларов

30.06.2017 19:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Повышения стоимости въездной визы в Египет до 60 долларов, как это планировалось сделать с 1 июля, не будет, сообщили Sputnik в пятницу в МИД Беларуси.

Египет не будет повышать стоимость въездных виз до 60 долларов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стоимость визы планировалось увеличить с 25 долларов до 60 еще с 1 марта, однако власти Египта приняли решение перенести "дедлайн" на пять месяцев. Ранее об этом сообщило министерство туризма страны.

"О том, что будет повышена цена на визы, в посольстве Беларуси в Каире такой информации нет", — сообщил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Еще в конце февраля текущего года МИД Египта обнародовал документ, в котором говорилось, что цена однократной визы будет увеличена с 25 до 60 долларов, а многократной полугодовой — до 70 долларов, однако это решение вызвало многочисленные возмущения как со стороны туркомпаний, так и самих туристов.

Туроператоры, занимающиеся отправкой путешественников в "страну пирамид", тогда отмечали, что Египет считался одним из приоритетных направлений из-за своей дешевизны, поэтому они призывали правительство страны задуматься о том, будут ли семьи из трех-четырех человек выкладывать "лишние" 180-240 долларов за поездку в эту североафриканскую страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Цену въезда в "страну пирамид" планировалось увеличить еще в марте, однако власти страны решили повременить с этим решением.

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