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Египет не будет повышать стоимость въездных виз до 60 долларов
30.06.2017 19:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Повышения стоимости въездной визы в Египет до 60 долларов, как это планировалось сделать с 1 июля, не будет, сообщили Sputnik в пятницу в МИД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Стоимость визы планировалось увеличить с 25 долларов до 60 еще с 1 марта, однако власти Египта
"О том, что будет повышена цена на визы, в посольстве Беларуси в Каире такой информации нет", — сообщил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
Еще в конце февраля текущего года МИД Египта обнародовал документ, в котором говорилось, что цена однократной визы будет увеличена с 25 до 60 долларов, а многократной полугодовой — до 70 долларов, однако это решение вызвало многочисленные возмущения как со стороны туркомпаний, так и самих туристов.
Туроператоры, занимающиеся отправкой путешественников в "страну пирамид", тогда отмечали, что Египет считался одним из приоритетных направлений из-за своей дешевизны, поэтому они призывали правительство страны задуматься о том, будут ли семьи из трех-четырех человек выкладывать "лишние" 180-240 долларов за поездку в эту североафриканскую страну.
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Цену въезда в "страну пирамид" планировалось увеличить еще в марте, однако власти страны решили повременить с этим решением.
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