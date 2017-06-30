Мир прощается с архитектором единой Европы – Гельмутом Колем

Человек будущего. Лидер, благодаря, которому меняются эпохи. Великий политик, умеющий выбрать единственно верный путь. Такими словами простился с Гельмутом Колем премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Великий политик, Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", — подчеркнул Медведев.

Как заявил премьер РФ, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимоуважении, равноправии и доверии".

Российский премьер поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего федерального канцлера, и почтил его память минутой молчания.



© REUTERS Arnd Wiegmann Церемония прощания с Гельмутом Колем

Вместе с ним простится с известным немецким политиком в Страсбург прилетела вдова первого президента РФ Наина Ельцина.

В общей сложности на церемонию приглашены приблизительно 1,4 тыс. гостей в составе около 40 делегаций от разных стран и международных организаций. Подобная траурная церемония состоится впервые в истории Евросоюза.

​Гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего в соборе города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц) состоится панихида и прощание с воинскими почестями.

Согласно последней воле Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Коля называли "отцом объединения Германии" и "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.