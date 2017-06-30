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150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

01.07.2017 13:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Куда бы вы не пошли в Эр-Риаде, везде вокруг вас будет искусство. Оно повсюду. Старая деревушка на тунисском острове Джерба за летний период потихоньку трансформировалась из сонного и очень традиционного маленького уголка Северной Африки, где никогда и не слыхивали об уличном искусстве, в один из самых ярких и амбициозных проектов этого самого уличного искусства.

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

Текст: Flytothesky.ru150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

 
 
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Куда бы вы не пошли в Эр-Риаде, везде вокруг вас будет искусство. Оно повсюду. Старая деревушка на тунисском острове Джерба за летний период потихоньку...

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