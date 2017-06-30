150 художников превратили улицы одной тунисской деревни в произведение искусства

Куда бы вы не пошли в Эр-Риаде, везде вокруг вас будет искусство. Оно повсюду. Старая деревушка на тунисском острове Джерба за летний период потихоньку трансформировалась из сонного и очень традиционного маленького уголка Северной Африки, где никогда и не слыхивали об уличном искусстве, в один из самых ярких и амбициозных проектов этого самого уличного искусства.









































Текст: Flytothesky.ru