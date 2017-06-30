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Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

01.07.2017 13:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Обладатель множества призов и наград, фотохудожник Vijce вернулся с новым вдохновением, хотя это не совсем присущие ему яркие произведения, к которым привыкли зрители. На этот раз в его камеру попала мрачная вокзальная лестница как основной объект съемки, но фотохудожник сумел привнести красоту в такое, казалось бы, «уродливое» место. А это уже самый настоящий талант!

«Честно говоря, мои самые любимые уличные фотографии получились в наиболее неприглядных местах, – делится Vijce впечатлениями. – Конечно, найти необычное в обычном немного сложнее… но именно в этом и заключается волшебство уличной фотографии». Действительно, ему удивительным образом удалось сделать индустриальный грубоватый вид станции более мягким, более «человеческим». Причем сам художник уверен, что такой эффект быть достигнут в любом месте, доступном для фотографа.

Если вы просто понаблюдаете за пейзажем какое-то время, независимо от того, каким он может показаться на первый взгляд, вы заметите то, что не видят другие прохожие. Вы заметите людей, которых вы скорее всего проигнорировали бы. Фотохудожник Vijce говорит, что это и есть ключ к поиску уникальных снимков в любой ситуации, плюс, конечно же, экспериментирование с перспективой, взгляд со стороны, изучение места и поиск ракурсов.

Посмотрите на эти удивительные фотографии от настоящего мастера!

Обычному фотографу эта лестница на вокзальной станции, вероятно, показалась бы банальной или откровенно некрасивой

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Однако известный фотохудожник Vijce сумел рассмотреть мир возможностей в очень необычном месте

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Что необходимо фотографу? Какое-то время понаблюдать за местом, а затем поиграть с перспективой

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

То, что когда-то было депрессивным индустриальным строением, теперь приобрело более «человеческое» и «живое» лицо

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Насколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

Текст: Flytothesky.ruНасколько иначе выглядит невзрачное место, когда его снимает профессионал

 
 
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Обладатель множества призов и наград, фотохудожник Vijce вернулся с новым вдохновением, хотя это не совсем присущие ему яркие произведения, к которым привыкли...

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