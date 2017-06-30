Быть готовым к собеседованию: стандартные вопросы и ответы на них

Вы устраиваетесь на работу? Вам предстоит собеседование? Тогда будьте готовы к стандартным вопросам и заранее продумайте на них ответ. Как знать, может быть, в момент разговора и решится ваша судьба.





Что вы хотите рассказать о себе?

Ведь вы не будете шутить, чтобы показаться этаким оригиналом? Мол, не хотите рассказать ничего и считаете себя самым обычным. Не надо так шутить.

Работодатель не ждет подробных рассказов о жизни с момента рождения, но вы должны указать, где получили образование и опыт. Ваш ответ должен быть продуман с учетом специализации.

В ветеринарной клинике расскажите о вашем опыте общения с животными. В ресторане нужны креативность, четкость и организованность. Если вам предстоит общаться с людьми, скажите о коммуникабельности и умении убеждать. Если работа связана с командировками, упомяните, что довелось много путешествовать, и транспорт вас не утомляет. Подчеркните свою ответственность, опыт и знания. Возможно, это избавит вас от многих последующих вопросов.

Не надо тянуть с ответом, мямлить и вытягивать из себя слова. Не надо чеканить заученные фразы. Жестикулировать, повышать голос. Держитесь спокойно и достойно. Проговорите заранее примерные ответы на вопросы, чтобы справиться с волнением на собеседовании.

Как вы справляетесь со сложными ситуациями в жизни?

В таком вопросе есть только один смысл – узнать, кто вы по натуре: оптимист или пессимист. Последний способен заразить своим унынием весь коллектив. Пессимистов не любят. Нытики во всем видят негатив, боятся ответственности, не верят успех.

Ведь вы, конечно, не такой! Жизнь иногда предоставляет неприятные сюрпризы, но важно вовремя собрать себя и начать новую страницу. Все поправимо.

Почему именно вы должны работать на этом месте?

Это, пожалуй, самый провокационный вопрос. Особенно, если вы знаете, что на собеседование пришли несколько кандидатов.

Вы должны привести веские аргументы: образование, опыт в этом направлении, четкое представление своих обязанностей, коммуникабельность, рекомендации, дополнительные знания или качества, которые необходимы в работе.

Ваши слабые и сильные стороны

Именно на этом пункте спотыкаются многие. Трудно, оказывается, себя хвалить и рассказывать, какой ты классный специалист. Останавливает опасение не соответствовать самохарактеристике в дальнейшем.

Трудно говорить и плохое. А вдруг именно этот пункт и зародит сомнения у работодателя?

Но вы же понимаете, что не все надо выкладывать, потому что не все интересует и работодателя. У вас нет вредных привычек, вы собранный, трудолюбивый, ответственный. Это уже хорошо.

У всех есть слабые стороны. Но не будьте настолько открыты, чтобы признаться в своей, например, неуживчивости в коллективе.

Любое отрицательное качество можно представить, как положительное. Все зависит от точки зрения. Попробуйте превратить свои слабые стороны хотя бы в нейтральные.

Неуживчивый – не завожу быстрых дружеских связей. Жадный – не трачу денег понапрасну. Любитель поговорить – общительный.

Так вы не солжете. Ведь эти качества все равно откроются, если вам предстоит работать вместе.

Почему вы покинули предыдущее место работы?

Будьте готовы услышать этот вопрос. Не надо рассказывать о конфликте с администрацией или коллективом, о том, что вас вынудили уйти по какой-то причине. Тем более, что наниматель может позвонить на предыдущее место работы.

Не хвалите предыдущее место, если вам в действительности не хочется даже вспоминать о нем. Но предыдущая работа – это в любом случае опыт! И об этом можно сказать.

Найдите более нейтральные аргументы – далеко от дома, неудобный график, работа была связана с командировками, семейные обстоятельства, наконец. Можно говорить и об отсутствии перспектив, если новая работа дает возможность развиваться.

Есть ли у вас другие предложения о работе?

Конечно, есть! Но вам подходит именно это, потому что близко, работа расположена в хорошем месте, слышал много приятных слов о компании. И нет ничего зазорного сказать о более высокой зарплате, перспективах и других обязанностях и условиях, в которых вы надеетесь себя проявить.

Каким вам представляется начало трудовой деятельности?

Не стоит пускаться в фантазии. Это всего лишь вопрос, а не положительное решение. Но сообщите, что вы готовы уже приступить к выполнению своих обязанностей.

Этот стандартный пакет вопросов поможет работодателю узнать вас, понять вашу жизненную позицию. Постарайтесь и вы раскрыться и вести себя так, чтобы о вас сложилось верное мнение.

Текст: Flytothesky.ru