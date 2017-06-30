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На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд

01.07.2017 14:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторые вещи под другим углом могут выглядеть совершенно иначе, заставляя вас задуматься о том, что же вы видите на самом деле.

Посмотрите на эти фото, которые действительно могут ввести вас в заблуждение, поскольку смотрятся они как самые настоящие оптические иллюзии.

1. Нижняя часть старых сковородок. Чем не фото планет?

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
www.christopherjonassen.com

2. Эта лавовая яма выглядит так, как будто она вытянула души из грешников, направляющихся в ад

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
hip_hop_opotimus

3. Гитара изнутри. А смотрится так, словно это роскошные апартаменты

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
OsamaBinBob

4. Фото отражения в луже, где гравий выглядит как звездное ночное небо

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
LucyDreads

5. Утренняя изморозь на крыше машины. Возможно, вы смотрите на Землю из космоса

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
Reddit

6. Нога этого муравьеда напоминает панду

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
en.wikipedia.org/wiki/Anteater

7. Дверь машины выглядит как НЛО, зависшее над лесом

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
Sighma

8. Рак в ведре смотрится как гигантский монстр на металлической планете, а капли воды похожи на звезды

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
renegadepathfinder

9. Отражение заката солнца выглядит как огненный апокалипсис

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
PeteLX

10. Камень, покрытый мхом, похож на тропический остров

На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд
pilaf

Текст: Flytothesky.ruНа этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд

 
 
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