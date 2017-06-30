На этих фотографиях изображено совсем не то, что вам покажется на первый взгляд

Некоторые вещи под другим углом могут выглядеть совершенно иначе, заставляя вас задуматься о том, что же вы видите на самом деле.

Посмотрите на эти фото, которые действительно могут ввести вас в заблуждение, поскольку смотрятся они как самые настоящие оптические иллюзии.

1. Нижняя часть старых сковородок. Чем не фото планет?





2. Эта лавовая яма выглядит так, как будто она вытянула души из грешников, направляющихся в ад





3. Гитара изнутри. А смотрится так, словно это роскошные апартаменты





4. Фото отражения в луже, где гравий выглядит как звездное ночное небо





5. Утренняя изморозь на крыше машины. Возможно, вы смотрите на Землю из космоса





6. Нога этого муравьеда напоминает панду





7. Дверь машины выглядит как НЛО, зависшее над лесом





8. Рак в ведре смотрится как гигантский монстр на металлической планете, а капли воды похожи на звезды





9. Отражение заката солнца выглядит как огненный апокалипсис





10. Камень, покрытый мхом, похож на тропический остров





Текст: Flytothesky.ru