Уголки нашего мира, которые могут исчезнуть уже через сотню лет

Мир – прекрасное место с тропическими островами, величественными ледниками и пышными тропическими лесами. К сожалению, многие из них исчезнут раньше, чем мы думаем. И срок этот уже рассчитывается не на тысячелетия, а на ближайшие 100 лет.

1. Мальдивы





Это солнечный рай и идеальное место для отдыха, но, увы, Мальдивы на пути к своему исчезновению. Уровень воды поднимается, захватывая островные земли. Не исключено, что острова, поднимающееся над уровнем моря всего на 1,5 м через сотню лет просто уйдут под воду.

2. Венеция, Италия





Венеция вполне может стать непригодной для жизни к концу 21 века, поскольку вода все же наступает. Каких-то 100 лет назад территорию вокруг площади Сан-Марко затапливало примерно 10 раз в год. Теперь это происходит по 100 раз в год. Ожидается, что к 2100 году Средиземное море будет на 140 сантиметров выше, чем сейчас, и оно уже сейчас медленно захватывает западное побережье Италии.

3. Большой Барьерный риф, Австралия





Это место действительно находится на грани исчезновения, и ученые предсказывают, что разрушительные процессы на рифе станут необратимыми к 2030 году. Причина? Двуокись углерода, и, конечно же, глобальное изменение климата. Кораллы не любят углекислый газ и потихоньку умирают.

4. Бассейн Конго, Африка





Острова и прибрежные районы — это не единственные уголки нашего мира, которые исчезнут через 100 лет. Африканский бассейн Конго, где растет второй по величине тропический лес в мире, к 22 веку погибнет. В этом «обвиняется» развитие сельского хозяйства и дорог, горная и нефтяная промышленность и, конечно же, безостановочные лесозаготовки.

5. Мертвое море





Соленое озеро между Израилем, Западным берегом и Иорданией исчезает с лица Земли. Только в 2012 году уровень воды здесь сократился на 1,5 м, и во многом из-за того, что компании массово добывают местную «волшебную» соль. Фактически Мертвое море уже одной ногой в могиле.

6. Ледники Национального парка Глейшер, Монтана





Жители Монтаны в курсе, что их знаменитый Национальный парк заметно видоизменится к 2030 году. Когда-то массивные и величественные ледники быстро превращаются в небольшие куски льда на поверхности земли, а многие из них уже полностью исчезли. В 1910 году было 150 ледников, к 2010 году осталось только 25.

7. Национальный парк Эверглейдс, Флорида





Это остаток доисторического рая, болотистая низина, населенная самыми разнообразными животными. И этот регион находится под угрозой. Виноваты люди, изменившие естественную экосистему своим вмешательством, что и привело к тому, что Эверглейдс высыхает, разрушается и умирает.

8. Сейшельские острова





Это 115 живописных островов в Индийском океане к востоку от Африки. Страна славится своими потрясающими пляжами, горными тропическими лесами, редкими черепахами Альдабра, а также самым красивым и ярким государственным флагом. К сожалению, страна тоже тонет, а коралловые рифы стремительно разрушаются.

9. Ледник Атабаска, Альберта, Канада





Канадский ледник Атабаска каждый год теряет пять метров льда, и есть опасность, что к 2100 году там исчезнет 70 % или даже все 90 % льдов. Атабаска жизненно важна для экосистемы региона, на которую в значительной степени влияет сезонный подъем потока воды из гигантской массы льда. И как только ледник исчезнет, экосистема изменится.

10. Гора Килиманджаро, Танзания





Гора Килиманджаро – один из самых знаковых и живописных ландшафтов в мире. Однако то, что когда-то было покрыто льдом, теперь представляет собой пустынный пейзаж, лишенный величественных ледяных скульптур, которые когда-то покрывали вершину горы. За период между 1912 и 2011 годами ледниковый массив здесь уменьшился на 85 %.

11. Тропические леса Амазонки





За последние пару десятилетий площадь размером в две Германии была «избавлена» от самого пышного и богатого источника жизни в мире, вызывая засухи в Сан-Паулу и уничтожая естественную среду обитания бесчисленных видов животных. На этот раз виновато не изменение климата. Это люди, вырубающие тропические леса и вывозящие дерево контрабандой.

12. Ледники Альп





Горнолыжные склоны Альп находятся на тонком льду. Как и в случае с другими ледяными местами на нашей некогда красивой планете, лед Альп неуклонно тает, и к концу 21-го века он сократится на 70 %. Главные ледники Альп потеряли половину своей массы в период с 1850 по 1975 год, и мы не в силах ничего сделать, чтобы это остановить.