Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

Сложно представить наш мир без ряда легко узнаваемых и, можно сказать, знаковых строений. Однако когда-то эти здания и памятники были не чем иным, как идеей в умах их создателей, просто планами обыкновенных людей, которые не знали, сколько простоят их творения.

Затем началось строительство, требовавшее сил, творчества и невероятно тяжелой работы. Команды рабочих поднимались вверх по лесам и балкам, возводя то, что вскоре превратится в Эмпайр-стейт-билдинг или монумент на горе Рашмор.

Некоторые из этих знаменитых достопримечательностей даже отправлялись в дальние путешествия. Статуя Свободы была построена в Париже, где ее голова была впервые представлена на выставке как произведение искусства, а только потом совершила долгий путь через океан в Америку. Другие достопримечательности стали свидетелями ужасных трагедий, как например плотина Гувера, опасное строительство которой унесло жизни сотни рабочих.

Посмотрите на редкие и невероятные кадры этих зданий в стадии строительства. Они дают нам представление об этих достопримечательностях до их завершения, когда человеческий разум и рабочие мышцы были поставлены перед задачей возведения архитектурных творений, которые переживут людей, их создавших.

1. Эйфелева башня. Париж (1888)





2. Эмпайр-стейт-билдинг. Нью Йорк (1930)





3. Эмпайр-стейт-билдинг. Нью Йорк (1930)





4. Гора Рашмор. Модель скульптора Гутзона Борглума (примерно 1936)





5. Гора Рашмор. Южная Дакота (1932)





6. Статуя Свободы. Голова статуи после прибытия в Америку. Нью Йорк (1885)





7. Статуя Свободы. Париж (1883)





8. Статуя Свободы. Париж (1883)





9. Берлинская стена (1961)





10. Берлинская стена. Танки охраняют стройку (1961)





11. Таймс-сквер. Бывший центральный офис The New York Times. Нью Йорк (1903)





12. Диснейленд. Уолт Дисней наблюдает за строительством замка Спящей красавицы. Анахайм, Калифорния (1955)





13. Замок Нойшванштайн. Хоэншвангау, Германия (1886)





14. Замок Нойшванштайн. Хоэншвангау, Германия (1886)





15. Бруклинский мост. Нью Йорк (примерно 1872-1883)





16. Христос Спаситель. Рио-де-Жанейро, Бразилия (1930-31)





17. Плотина Гувера. Боулдер-Сити, Невада (1932)





18. Плотина Гувера. Боулдер-Сити, Невада (1932)





19. Пирамида Лувра. Возведение каркаса. Париж (1985)





20. Здание Капитолия. Вашингтон (1857)





21. Мемориал Линкольна. Вашингтон (1920)





22. Сиднейский оперный театр (1966)





23. Сиднейский оперный театр (1966)





24. Тауэрский мост. Лондон (1892)





25. Тауэрский мост. Лондон (1892)





26. Мост «Золотые ворота». Сан-Франциско, Калифорния (1933)





27. Всемирный торговый центр. Нью Йорк (1971)

28. Бурдж-Халифа. Дубай, ОАЭ (2008)





29. Мост Харбор-Бридж. Сидней, Австралия (1932)





30. Мост Харбор-Бридж. Сидней, Австралия (1932)





31. Башня Свободы. Нью Йорк (2011)





Текст: Flytothesky.ru