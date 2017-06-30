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Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

01.07.2017 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сложно представить наш мир без ряда легко узнаваемых и, можно сказать, знаковых строений. Однако когда-то эти здания и памятники были не чем иным, как идеей в умах их создателей, просто планами обыкновенных людей, которые не знали, сколько простоят их творения.

Затем началось строительство, требовавшее сил, творчества и невероятно тяжелой работы. Команды рабочих поднимались вверх по лесам и балкам, возводя то, что вскоре превратится в Эмпайр-стейт-билдинг или монумент на горе Рашмор.

Некоторые из этих знаменитых достопримечательностей даже отправлялись в дальние путешествия. Статуя Свободы была построена в Париже, где ее голова была впервые представлена на выставке как произведение искусства, а только потом совершила долгий путь через океан в Америку. Другие достопримечательности стали свидетелями ужасных трагедий, как например плотина Гувера, опасное строительство которой унесло жизни сотни рабочих.

Посмотрите на редкие и невероятные кадры этих зданий в стадии строительства. Они дают нам представление об этих достопримечательностях до их завершения, когда человеческий разум и рабочие мышцы были поставлены перед задачей возведения архитектурных творений, которые переживут людей, их создавших.

1. Эйфелева башня. Париж (1888)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

2. Эмпайр-стейт-билдинг. Нью Йорк (1930)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

3. Эмпайр-стейт-билдинг. Нью Йорк (1930)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

4. Гора Рашмор. Модель скульптора Гутзона Борглума (примерно 1936)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

5. Гора Рашмор. Южная Дакота (1932)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

6. Статуя Свободы. Голова статуи после прибытия в Америку. Нью Йорк (1885)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

7. Статуя Свободы. Париж (1883)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

8. Статуя Свободы. Париж (1883)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

9. Берлинская стена (1961)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

10. Берлинская стена. Танки охраняют стройку (1961)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

11. Таймс-сквер. Бывший центральный офис The New York Times. Нью Йорк (1903)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

12. Диснейленд. Уолт Дисней наблюдает за строительством замка Спящей красавицы. Анахайм, Калифорния (1955)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

13. Замок Нойшванштайн. Хоэншвангау, Германия (1886)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

14. Замок Нойшванштайн. Хоэншвангау, Германия (1886)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

15. Бруклинский мост. Нью Йорк (примерно 1872-1883)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

16. Христос Спаситель. Рио-де-Жанейро, Бразилия (1930-31)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

17. Плотина Гувера. Боулдер-Сити, Невада (1932)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

18. Плотина Гувера. Боулдер-Сити, Невада (1932)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

19. Пирамида Лувра. Возведение каркаса. Париж (1985)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

20. Здание Капитолия. Вашингтон (1857)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

21. Мемориал Линкольна. Вашингтон (1920)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

22. Сиднейский оперный театр (1966)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

23. Сиднейский оперный театр (1966)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

24. Тауэрский мост. Лондон (1892)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

25. Тауэрский мост. Лондон (1892)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

26. Мост «Золотые ворота». Сан-Франциско, Калифорния (1933)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

27. Всемирный торговый центр. Нью Йорк (1971)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

28. Бурдж-Халифа. Дубай, ОАЭ (2008)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

29. Мост Харбор-Бридж. Сидней, Австралия (1932)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

30. Мост Харбор-Бридж. Сидней, Австралия (1932)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

31. Башня Свободы. Нью Йорк (2011)

Редкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

Текст: Flytothesky.ruРедкие фото самых известных строений в мире в процессе их возведения

 
 
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Сложно представить наш мир без ряда легко узнаваемых и, можно сказать, знаковых строений. Однако когда-то эти здания и памятники были не чем иным, как идеей в умах их...

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