8 ужасных оригинальных сюжетов популярных сказок

Старые сказки часто изобиловали жуткими сюжетами и не самыми удачными концовками. К счастью, в дальнейшем их немного модернизировали, сделав сказки повеселее и радостнее. Однако, что вы знаете об оригинальных версиях старых добрых сказок, которые вам наверняка знакомы с самого детства?

1. Крысолов из Гамельна

В город, кишащий крысами, прибывает Крысолов и предлагает людям избавить их от вредителей. Жители обещают ему много денег, и тот принимается за работу. Он играет на дудочке, и за ним завороженно следуют крысы. Однако жители города не желают платить Крысолову за услуги, потому он решает также избавить город от всех детей. В гуманной версии Крысолов выводит детей в пещеру за городом, и когда горожане соглашаются заплатить, отпускает их. В оригинале же Крысолов ведет детей к реке, и они все тонут (кроме хромоного мальчика, отставшего от процессии). Кстати, в этой сказке некоторые исследователи усматривают даже намеки на педофилию.

2. Красная Шапочка

Мы все знакомы с Красной Шапочкой, которую спасли лесорубы, убившие злого волка. Но в реальности французский оригинал был не таким уж веселым. В нем героиня – это хорошо воспитанная юная леди, которой волк указывает неверный путь, когда она спрашивает его, как пройти к своей бабушке. Итак, безрассудная леди пользуется советом от волка и в итоге оказывается съеденной. И здесь истории конец. Лесорубы и бабушка отсутствуют – есть только мертвая Красная Шапочка и упитанный волк.

3. Русалочка

В диснеевской версии русалочка Ариэль становится человеком и выходит замуж за Эрика. Они организовывают замечательную свадьбу с массой гостей. В версии же Ганса Христиана Андерсена принц женится на знакомой принцессе, и Русалочка в отчаянии. У неё есть нож, чтобы зарезать принца, но она предпочитает прыгнуть в море и умереть, превратившись в пену.

4. Белоснежка

Королева приказывает охотнику убить Белоснежку и принести ее сердце. Охотник не желает идти на убийство и приносит сердце кабана. В оригинале же королева требует легкие и печень Белоснежки, которые должны быть поданы ей к ужину! Белоснежка просыпается, когда ее толкает лошадь принца, когда он везет ее обратно в свой замок, а не от волшебного поцелуя. То, что принц хотел сделать с телом мертвой девушки, оставьте своему воображению. А еще в конце королева наказана и обречена танцевать до смерти в красных раскаленных железных туфлях!

5. Спящая красавица

Как вы помните, принцесса засыпает, уколов палец веретеном. Сто лет она отсыпается, а затем приходит принц, целует ее, и девушка просыпается. Они влюбляются, женятся и живут долго и счастливо. Увы, оригинальная сказка более прозаична. В ней молодая женщина засыпает, загнав в палец занозу из соломы льна. И принц её не целует: просто король, обнаружив ее спящей, немного ей воспользовался. Через 9 месяцев она родила двух детей (во сне, конечно же). Один из них начал сосать её палец и удалил занозу, погрузившую девушку в сон. Она просыпается, и обнаруживает себя матерью двух малышей.

6. Златовласка и три медведя

Мы знаем её, как «Маша и три медведя», где девочка пробирается в медвежий домик, поедает их запасы, прыгает на стульях и затем засыпает на кровати медвежонка. Когда медведи приходят домой, они обнаруживают ее спящей – девочка пробуждается и в страхе убегает через окно. Оригинальная сказка начала 19 века имеет два возможных варианта. Во-первых, медведи обнаруживают Златовласку и её съедают. Во-вторых, Златовласка – это злобная старуха, которая после пробуждения выпрыгивает из окна. История завершается тем, что она либо ломает себе шею, либо её арестовывают за бродяжничество и отправляют в исправительный дом.

7. Гензель и Гретель

В широко известной версии двое детей потерялись в лесу и вышли к домику, принадлежащему злой ведьме. Гензель и Гретель оказываются в плену, а ведьма готовится их поджарить. Однако шустрая парочка бросает старушку в огонь и быстро убегает. В более ранней французской версии вместо ведьмы фигурирует дьявол. Он точит пилу, чтобы их зарезать. Дети притворяются, что не в курсе, как правильно улечься на пилу, и им это демонстрирует супруга дьявола. Детишки перерезают дьяволице горло и быстро убегают.

8. Золушка

Похожая сказка историка Страбона появилась еще в I веке до н.э., где главная героиня носила имя Родопис. История затем немного видоизменялась, но в самой зловещей французской вариации две мерзкие сестры Золушки отрезают себе пальцы ног, чтобы втиснуть их в хрустальную туфельку. Принца предупреждают об обмане сестер два голубя, которые потом выклевывают им глаза. Они в конечном итоге проводят остаток своей жизни как слепые нищенки, а Золушка живет в роскоши в замке принца.

Текст: Flytothesky.ru