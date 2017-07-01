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10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

02.07.2017 17:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Учёные постоянно пытаются разгадать тайны нашей планеты. Сегодня мы решили вспомнить интереснейшие загадки прошлого, на которые науке удалось найти ответ.

1. Секрет движущихся камней в Долине Смерти

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

На дне высохшего озеро Рейстрек Плайя находятся так называемые движущиеся камни весом до 300 кг. Какая-то невидимая сила заставляла их двигаться, оставляя за собой следы в засохшей грязи. Никто и никогда не видел эти камни в движении. В 2011 году учёные установили на дне озера камеры и метеостанцию для измерения порывов ветра. В декабре 2013 тайна открылась. После дождей и снегопадов уровень воды поднялся до 7 см. Ночью вода замёрзла, образовав плавающие льдины, а затем порывы ветра (15 км в час) разогнали и льдины, и камни. Следы передвижения камней стали видны позже, когда дно озера высохло.

2. Как массу тела жирафа удерживают его тонкие ножки

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Жирафы весят около 1000 кг, причём у них невероятно тонкие кости ног, которые не ломаются под таким весом. Учёные изучили конечности жирафов (образцы от мёртвых животных), подвергая их весовым нагрузкам, однако они не ломались и оставались в вертикальном положении. Причина выносливости заключается в поддерживающей связке (фиброзной ткани для соединения костей), которая расположена по всей длине костей голени жирафа. Связка обеспечивает поддержку потому, что является эластичной тканью, а не мышечной. Животное не устаёт, поскольку не задействует мышцы для удержания веса.

3. Поющие песчаные дюны

В мире существует 35 песчаных дюн, которые умеют «петь». Это пение больше похоже на низкий звук виолончели. Сначала ученые думали, что звук образуется в результате колебаний нижних слоёв дюны, однако затем этот звук воссоздали в лаборатории, позволяя песку скатиться вниз по наклонной поверхности. Собственно, «поёт» именно песок. Звук – это вибрация скатывающихся песчинок. Скорость движущегося песка тоже имеет значение. Когда песчинки одинаковы по размеру, то и скорость у них одинаковая. Когда песчинки разные, они движутся с разной скоростью, в результате чего получается более широкий звуковой диапазон.

4. Бермудский треугольник для почтовых голубей

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Эта загадка возникла в 1960-х годах, когда один профессор изучал способность голубей находить дорогу домой из ранее неизвестных им мест. Он выпускал голубей по штату Нью-Йорк и все они добирались домой, кроме птиц, выпущенных в Джерси-Хилл. Нынче эта тайна раскрыта, хотя споры вокруг неё ведутся по-прежнему. Птичью навигацию можно назвать внутренним биологическим компасом и картой. Компас – это положение Солнца или магнитное поле Земли, а карта – это инфразвук (звук низкой частоты), своего рода радиомаяк. Когда птицы терялись в Джерси-Хилл, сигнал инфразвука находился высоко в атмосфере из-за температуры и ветра, потому голуби не могли его услышать.

5. Уникальное происхождение единственного действующего вулкана в Австралии

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Единственный австралийский активный вулканический район простирается на 500 км от Мельбурна до горы Маунт-Гамбир. В течение последних 4 млн. лет было зафиксировано около 400 вулканических явлений с последним извержением около 5000 лет назад. Ответ учёных таков: большинство вулканов на Земле расположены по краям тектонических плит, которые постоянно движутся в верхней части мантии Земли. Но в Австралии причиной этому являются колебания в толщине материка и его медленный дрейф к северу (7 см в год).

6. Рыба, которая отлично обитает в загрязнённой воде

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

С 1940-х до 1970-х годов заводы сбрасывали полихлорированные бифенилы (ПХБ) в гавань Нью-Бедфорда (Массачусетс). В конце концов, гавань была объявлена зоной очистки по программе «Суперфанд». Однако местные воды стали биологической загадкой, к которой, возможно, уже найден ответ. Невзирая на высокий уровень токсичного загрязнения, в гавани продолжала обитать и активно размножаться мелкая рыба атлантическая гетерандрия, которая просто генетически мутировала, адаптировавшись к ПХБ и научившись их метаболизировать. Не исключено, что эти рыбы теперь просто не смогут жить в чистой воде.

7. Как образуются подводные волны

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Подводные волны (внутренние волны) скрыты от наших глаз. Они поднимают воды океана на 5-10 см, потому зафиксировать их может только спутник. Самые крупные внутренние волны (до 170 м) образуются в проливе Лусон между Тайванем и Филиппинами, они смешивают менее соленые и теплые верхние воды океана с соленой и холодной глубинной водой, распределяя тепло по всей толще мирового океана. Ученые давно хотели разгадать тайну их образования, потому провели эксперименты в лабораторном резервуаре. Внутренние волны были получены с помощью давления холодной глубинной воды на два хребта, расположенных на симуляционной модели дна.

8. Почему зебра полосатая

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Теорий о наличии полос у зебры великое множество. Одни полагают, что полосы – это камуфляж или способ для введения хищников в заблуждение. Другие считают, что полосы помогают зебре регулировать температуру тела или опознавать сородичей. В результате изучения зебр, лошадей и ослов учёные пришли к кое-каким выводам. Сопоставив информацию о цвете, расположении и размерах полос на телах зебр с картой ареала обитания мухи цеце и слепней, они сделали заявление о том, что зебры уязвимы к укусам насекомых, потому их полосы разной ширины отпугивают кровососущих мух, переносящих болезни.

9. Массовое вымирание около 90% видов живых организмов на Земле

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Около 252 млн. лет назад произошло «Великое вымирание» 90% видов живых организмов на Земле. Это древний детективный роман, подозреваемыми в котором являлись и астероиды, и вулканы. Однако преступником оказался одноклеточный микроб метаносарцина, питающийся соединениями углерода и выделяющий метан. В пермском периоде метасарцина пережила генную мутацию, что позволило ей поглощать ацетат, содержащийся в органических веществах. В результате популяция микробов разрослась, извергая огромные количества метана в атмосферу и окисляя океан. Большинство растений и животных на суше и в море погибли.

10. Происхождение океанов Земли

10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Вода покрывает 70% поверхности нашей планеты. Первоначально ученые считали, что Земля была сухой, а вода на ней появилась гораздо позже в результате столкновения с астероидами и «влажными» кометами. Однако новые исследования показали, что у Земли изначально была вода на поверхности. Учёные сравнили две группы метеоритов: самые древние углеродистые хондриты и метеориты с астероида Веста. Оба типа метеоритов схожи по химическому составу и содержат много воды. По этой причине исследователи полагают, что Земля образовалась уже с водой из углеродистых хондритов около 4,6 млрд. лет назад.10 загадок нашей планеты, которые учёным всё-таки удалось разгадать

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Учёные постоянно пытаются разгадать тайны нашей планеты. Сегодня мы решили вспомнить интереснейшие загадки прошлого, на которые науке удалось найти...

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