



Маленький мальчик попросил своего отца объяснить ему разницу между словами «раздражение», «гнев» и «отчаяние».

Отец взял телефон и наугад набрал какой-то номер. Когда там подняли трубку, он спросил: «Будьте добры, могу ли я поговорить с Альфом?»

«Вы ошиблись! Здесь таких нет!» – человек на том конце бросил трубку.

«Это, сынок, раздражение», – поучительно сказал отец.

Затем он опять набрал тот же номер и снова попросил к телефону Альфа.

«Нет… здесь таких нет! Разве я непонятно объяснил в первый раз. Если вы будете продолжать звонить, я обращусь в полицию». Конец разговора.

«Это, сынок, гнев»

«Тогда что же такое отчаяние?» – спросил его мальчик.

Отец взял телефон и набрал номер в третий раз: «Привет, это Альф. Мне кто-нибудь звонил?»

Текст: Flytothesky.ru