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«Будьте добры, могу ли я поговорить с Альфом?»
02.07.2017 16:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Маленький мальчик попросил своего отца объяснить ему разницу между словами «раздражение», «гнев» и «отчаяние».
Отец взял телефон и наугад набрал какой-то номер. Когда там подняли трубку, он спросил: «Будьте добры, могу ли я поговорить с Альфом?»
«Вы ошиблись! Здесь таких нет!» – человек на том конце бросил трубку.
«Это, сынок, раздражение», – поучительно сказал отец.
Затем он опять набрал тот же номер и снова попросил к телефону Альфа.
«Нет… здесь таких нет! Разве я непонятно объяснил в первый раз. Если вы будете продолжать звонить, я обращусь в полицию». Конец разговора.
«Это, сынок, гнев»
«Тогда что же такое отчаяние?» – спросил его мальчик.
Отец взял телефон и набрал номер в третий раз: «Привет, это Альф. Мне кто-нибудь звонил?»
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Маленький мальчик попросил своего отца объяснить ему разницу между словами «раздражение», «гнев» и «отчаяние». Отец взял телефон и наугад набрал какой-то номер....
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