10 признаков интуитивных людей

Все знакомы с фразой «слушай свой внутренний голос». Каждый из нас сталкивался с этим ощущением, когда мы что-то предчувствовали, следовали своей интуиции и оказывались правы. Это может случиться с кем угодно, но бывают случаи, когда интуиция всегда действует безотказно. И это мощный инструмент для людей, которые знают, как им пользоваться. Итак, 10 признаков того, что вы можете быть интуитивным человеком, обладающим способностью чувствовать вещи по-особенному остро.





1. Ваши сны очень яркие

Большинство людей помнят сны отрывочно, в основном их последние несколько минут перед пробуждением. Более интуитивный человек обычно видит яркие сны, и они четко остаются в его памяти. После таких снов он может чувствовать себя так, словно увидел будущее, или же впоследствии испытывает дежавю, узнавая ситуации из сна в реальности.

2. Вы осознаете свои эмоции

Быть внимательным к тому, как вы себя ощущаете, является важной частью понимания интуиции. Ваши эмоции могут с ней взаимодействовать, потому их нельзя игнорировать, пока вы не примете их во внимание или не научитесь эти эмоции трактовать. Осознание эмоций является ключом к пониманию силы интуиции.

3. Вы эмпат

Интуитивный человек не только понимает свои эмоции, но и чувствует эмоции окружающих людей. Он может «считывать» внутреннее состояние друзей, членов семьи или совершенно незнакомых людей. Мало того, люди склонны более охотно открываться и доверяться именно высоко интуитивному человеку.

4. Вы знаете свои плюсы и минусы

Интуитивные люди не только осознают свои эмоции, но также свои мысли и поступки, и как они влияют на их взгляд на жизнь и на окружающих. Практика осознанности – это существенная часть понимания себя. Вы знаете, что делаете, что думаете, и главное, почему.

5. Вы наблюдательны по отношению к окружающим

Вы не только осознаете свои мысли и эмоции, но и знаете, что происходит вокруг вас. Вы явно интуитивный человек, если постоянно обнаруживаете, что замечаете те мелочи, которые не видят другие, или вещи, которые другие игнорируют, считая их неважными и несущественными.

6. Вы креативны

Интуитивные люди склонны быть более творческими. Креативность выражается у них сотнями разных способов, которые таким образом позволяют высоко интуитивному человеку взаимодействовать с миром и окружающими людьми. Креативность интуитивного человека исходит глубоко изнутри, и он не всегда может логически объяснить свои творческие порывы.

7. Вы искусный участник споров

Интуитивные люди понимают тонкие нюансы споров и не пытаются рассматривать любую проблему как черную или белую. Вы умеете сформировать и озвучить свое мнение, а также стараетесь понять точку зрения вашего оппонента. Интуитивные люди понимают сложность всех ситуаций и стремятся разобраться во всех аспектах любой дискуссии.

8. Вы склонны быть интровертом

У интуитивных людей существует эксклюзивная модель общения. Конечно, бывают ситуации, когда вы достаточно коммуникабельны, но любое общение всегда проходит на ваших условиях. Вам нравится взаимодействовать с людьми, но лучший способ восстановления и «подзарядки» для вас – это провести время с самим собой. Вы наслаждаетесь такими моментами, не чувствуя себя одиноким.

9. Вы склонны к чрезмерному анализу

Если вы что-то не до конца понимаете, вы можете анализировать ситуацию бесконечное количество времени. Вы не удовлетворяетесь простыми ответами, которые на поверхности, потому что вы уверены в том, что в глубине сокрыто нечто большее.

10. Вы оптимист

Хотя интуиция обычно предупреждает вас о плохих вещах и опасных ситуациях, это не значит, что вам незнаком позитив. Вы способны видеть хорошее в жизни даже после того, как ваше «шестое чувство» прошепчет вам о надвигающейся неприятности.

Иными словами, интуиция – это осознание и понимание себя, своих мыслей, эмоций и окружающего мира, включая мелочи и детали. Если вы всегда отвергали свой внутренний голос, воспринимая его чуть ли не как признаки паранойи, теперь попробуйте открыть свои уши и внимательно к нему прислушиваться – вполне возможно, он сможет многое вам рассказать и подсказать.

Текст: Flytothesky.ru