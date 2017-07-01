9 вещей, которыми успешные люди обычно занимаются в воскресенье

Многие люди рассматривают воскресенье как день до начала новой изнурительной рабочей недели. Веселая суббота закончилась, и вам нужно вырваться из состояния субботнего похмелья (независимо от того, связано ли оно с алкоголем или нет). Тем не менее, практически все суперуспешные люди умеют делать даже воскресенье продуктивным и эффективным днем. Чем же они обычно занимаются перед понедельником?





1. Семья и друзья

Удерживать баланс между работой и жизнью довольно трудно. Карьерный успех часто означает отсоединение себя от друзей и семьи на немалые периоды времени, что может вызвать проблемы в любых видах отношений. Успешные люди, однако, не позволяют карьере контролировать свою жизнь. Вместо этого они знают, как это уравновесить. Воскресенье для них означает собрать семью на ужин, погулять с друзьями, поиграть с детьми и домашними животными, радоваться жизни и получить как можно больше приятных моментов.

2. Время для себя

После напряженной рабочей недели успешные предприниматели и руководители знают, насколько ценным может быть время, потраченное на себя. Они используют воскресенье, чтобы сделать то, что хотят, чтобы расслабить и одновременно синхронизировать свой ум и тело. Дав самим себе немного личного времени, они потом менее взвинчены и раздражены на работе.

3. Физическая нагрузка

Физическое здоровье связано со здоровьем психическим напрямую. Без поддержания себя в форме, ваше общее состояние значительно ухудшится. Успешные люди ухитряются посетить спортзал или сделать пробежку до работы, но также они не забывают о своем физическом теле и по выходным.

4. Мини-отпуск

Даже в одно воскресенье можно вполне весело и познавательно провести время. Представьте себе, что это мини-отпуск и отправьтесь туда, где вы еще ни разу не были: в художественную галерею, парк или музей. Вам не нужно далеко ходить, и вам не обязательно тратить много денег. Просто наслаждайтесь моментом получения впечатлений в близлежащих окрестностях.

5. Отключение

Станьте отшельником на выходные. Выключите смартфон, компьютер и другие девайсы, связывающие вас с социумом. Это позволит вырваться из рутины рабочего цикла, чтобы по-настоящему почувствовать себя вне офиса. Это время можно потратить на общение, садово-огородные работы или поход в кино.

6. Мечты, хобби и увлечения

Успешные люди никогда не забывают, что в мире существуют увлечения и хобби. Фактически, это тоже часть баланса между работой и личной жизнью, и такая деятельность приносит в жизнь энергию и вдохновение. Поэтому никогда не отказывайтесь от того, что вы любите, сосредоточившись исключительно на своей карьере. В конце концов, продолжите ваше образование. Если у вас есть немного времени, почему бы не расширить свой набор умений и навыков?

7. Релаксация

Успешные люди всегда выделяют время для собственной «подзарядки» или «перезагрузки». Это может быть массаж, спа-салон или просто вечер, проведенный дома, чтобы почитать, помедитировать, заняться йогой или посидеть в кресле с бокалом вина. Независимо от того, что помогает вам расслабиться и отдохнуть, сделайте это.

8. Планирование на будущее

Топ-менеджерам всегда трудно оторваться от работы. Вполне можно выделить некоторое время в воскресенье, чтобы распланировать себе следующую неделю: установить цели, продумать проекты и прочие рабочие моменты, чтобы все работало бесперебойно. Такое планирование в спокойной и расслабленной обстановке обычно бывает весьма продуктивным.

9. Ранний подъем

Топ-менеджеры зачастую рано встают. Особые трудоголики даже ухитряются просыпаться в 4 утра, чтобы все было сделано. Привычка раннего подъема сохраняется и в выходные, но тогда это свободное время успешные люди обычно занимают чем-либо из вышеперечисленных пунктов.

Текст: Flytothesky.ru