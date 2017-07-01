Эти модели поведения повысят доверие в отношениях

В зависимости от человека и ситуации слово «доверие» может принимать разные значения. Например, человеку с открытым сердцем, который никогда не испытывал предательства, гораздо легче доверять людям, нежели тому, кто только что едва оправился от токсичных отношений. А в бизнес-среде доверие вообще может быть еще труднее заработать, чем в личных отношениях. Люди действительно имеют в виду разные вещи, когда используют слово «доверие». Спросите пятерых друзей, и вы получите пять разных трактовок и определений. Однако существует одна почти абсолютная истина: определенные поведенческие модели очень помогают эффективному выстраиванию доверительных отношений.





1. Признавайте свои ошибки

Ох уж эти ошибки – их делает каждый, но не каждый их признает. Но если ваша цель – создать ауру доверия, то признавать их нужно обязательно. Когда-либо слышали поговорку «Сокрытие хуже, чем преступление?» Это особенно верно, когда вы пытаетесь выстроить доверительные отношения.

2. Будьте последовательны

Делайте то, что вы говорите, что будете делать. Последовательное и надежное поведение – один из самых быстрых способов завоевать доверие. Если вы даете обещания, значит держите свое слово и делайте все для этого возможное. Большинство из нас делают попытки, но иногда они проваливаются. Минимизируйте эти ошибки, и тогда вы быстро выстроите доверие.

3. Доверяйте сами

Обязательство, самоотверженность, сознательность и доверие – это обоюдные и двусторонние действия и поступки. Нельзя требовать доверия к себе, но не доверять самому. Это не сработает.

4. Внимательно выслушивайте

Внимательность – это наблюдение без суждения. Подумайте о людях, которых вы считаете наиболее надежными в своей жизни. Скорее всего, они готовы выслушать вас независимо от вашего состояния. Внимательное (или активное) выслушивание в наши дни – редкое качество, но оно неоценимо для установления доверия.

5. Проявляйте интерес

Проявление искреннего интереса помогает строить отношения и укреплять доверие. Оно также имеет решающее значение для развития и поддержания взаимопонимания. Вы проявляете интерес к кому-то, будучи любознательным и отзывчивым. Если человек ощущает вашу искренность, вы быстро заслужите его доверие.

6. Практикуйте самоосознанность

Самоосознанность – это осознанное понимание своего собственного характера, чувств, мотивов и желаний. Психологи называют самоосознанность «недостающим ингредиентом» для укрепления доверия. Слишком часто люди не понимают, что их действия посылают определенные сообщения. Без самоосознанности вы не можете корректировать свои действия, чтобы отправить правильный месседж, и вы не можете установить доверие, если посылаемые вами сигналы неверны.

7. Будьте пунктуальны

Неумение управлять своим временем абсолютно непростительно. Это также рассматривается как признак неуважения к другим. Следовательно, окружающие не смогут на вас полагаться и рассчитывать на вас. Затем ваша непунктуальность будет ставить под сомнение все, что вы делаете или говорите – а это никак не способствует доверительным отношениям, а скорее, их разрушает.

8. Общайтесь открыто

Иногда быть открытым и честным может быть немного некомфортно. Это особенно верно, если вы избегаете конфликтов. Тем не менее, открытое общение упрощает многие ситуации, когда вы озвучиваете свои намерения с самого начала, вежливо себя ведете и внимательно слушаете. Эффективная коммуникация может быть самым важным аспектом развития доверия.

9. Быстро урегулируйте конфликты

Конфликт в какой бы то ни было форме и в какой-либо степени никак не способствует установлению доверия. Устраняйте любые разногласия и противоречия по мере их возникновения и делайте это быстро и эффективно. Нет необходимости подходить к конфликту с «конфликтным» мышлением. В следующий раз, когда кто-то рассердится на вас, вежливо улыбнитесь и кивните. Гнев в таких случаях нередко сменяется на милость.

10. Будьте достойным подражания

Нет лучшего способа установить культуру доверия в отношениях, чем демонстрировать собственное достойное поведение. Проще говоря, это сознательное решение всегда говорить правду, быть искренним, быть ответственным, воздерживаться от сплетен и так далее. Общайтесь так, чтобы другие могли доверять вам и ставить вас в пример.

Текст: Flytothesky.ru