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Путаница на вечеринке, которая привела к неожиданным последствиям

02.07.2017 23:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Путаница на вечеринке, которая привела к неожиданным последствиям
Семейная пара была приглашена на шикарную костюмированную вечеринку. Как назло, у жены начался приступ мигрени, и она предложила супругу пойти на вечеринку одному. Тот, будучи преданным мужем, всячески протестовал и отказывался, однако жена настаивала, говоря, что собирается принять лекарство и поспать, а ему стоит отдохнуть и повеселиться.

Муж уступил её уговорам, взял свой маскарадный костюм и ушел. Проспав около часа и проснувшись отдохнувшей и здоровой, жена решила тоже отправиться на вечеринку.

Поскольку ее муж понятия не имел, какой будет костюм у неё, так как она арендовала его буквально в последнюю минуту, жена подумала, что ей будет весело пронаблюдать за мужем со стороны, чтобы посмотреть, как он себя ведет, находясь в компании без неё.

Она пришла на вечеринку и сразу же заметила, что ее муж увлеченно танцует с каждой молодой красоткой, интимно их обнимая и шепча что-то им на ушко. Жена в костюме подошла к нему и решила попытаться соблазнить собственного мужа. Это было несложно – в конце концов, она досконально знала, как к нему подойти и что его заводит.

Наконец, муж прошептал ей на ухо фривольное предложение, и жена согласилась, поэтому они забрались в одну из машин на стоянке и немного активно подвигались, как в старые добрые времена, когда они еще только встречались. Незадолго до снятия масок в полночь она ускользнула домой, сняла свой костюм и легла в кровать, задаваясь вопросом, как же ей объяснит свое поведение её муж. Когда он вернулся, жена оторвалась от чтения книги и максимально спокойно спросила, как он провел время на вечеринке.

Муж махнул рукой: «Ой, я уже, наверное, старею. Знаешь, я не люблю ходить на такие мероприятия без тебя».

«Ты хоть потанцевал?»

«Ладно, признаюсь тебе: я вообще не танцевал. Когда я туда приехал, я встретил Джона, Билла Брауна и нашего соседа Сэма, поэтому мы уединились в дальней комнате и весь вечер играли в покер. Но дорогая, если бы ты знала, какое яркое приключение было у моего коллеги, которому я одолжил свой костюм…»Путаница на вечеринке, которая привела к неожиданным последствиям

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Семейная пара была приглашена на шикарную костюмированную вечеринку. Как назло, у жены начался приступ мигрени, и она предложила супругу пойти на вечеринку одному....

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