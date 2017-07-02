Как обрести дзен, невзирая на любые жизненные обстоятельства

Жизнь состоит из «сезонов» – ярких, болезненных, радостных и засушливых. Как обильный урожай после дождя, каждый из них предлагает вам уникальный урок, который может привести вас к внутреннему спокойствию. Какими бы ни были ваши нынешние обстоятельства – хорошие или плохие – они закончатся. А внутреннее спокойствие – это то, что вы можете сохранить. Это может быть ваш сезон, чтобы расплатиться с долгами, отпустить плохие отношения, закончить учебу, высказать свое мнение, любить, путешествовать, стремиться к чему-либо, смеяться, плакать или праздновать. Как же обрести этот внутренний дзен на все сезоны?





1. Примите этот момент

Когда вы проживаете особенно трудный сезон, вспомните время, которое было чрезвычайно тяжелым в вашей жизни раньше, и обратите внимание, как вы преодолели те обстоятельства. Оказывается, что вы можете проходить через боль, неопределенность и сомнения, чтобы выйти победителем.

2. Поделитесь своими горестями и печалями

Поговорите с близкими людьми о том, через что вы сейчас проходите. Это снимет с вас часть бремени, морально на вас давящего.

3. Живите в настоящем

Когда вы постоянно «заглядываете» в свое будущее, вы взваливаете на себя бремя ожиданий, а этого может никогда и не произойти.

4. Избавьтесь от негативного мышления

Когда вы начинаете размышлять о том, насколько плохими, неблагоприятными или болезненными стали ваши нынешние обстоятельства, зафиксируйте эти мысли, а затем примите меры, чтобы избавиться от них. Это не изменит обстоятельства, но это может помочь вам изменить ваше мышление в сторону позитива.

5. Обратитесь к чему-то высшему

Если вы верите в высшие силы, обратитесь к ним. Пусть это будет какая-либо духовная или религиозная практика, которая вас успокаивает и умиротворяет.

6. Идите туда, где любовь

Когда вы чувствуете себя «побитым» жизнью, ищите людей, которые вас искренне любят и могут вас поддержать.

7. Сделайте выбор в пользу счастья

Авраам Линкольн сказал: «Я заметил, что большинство людей в этом мире счастливы настолько, насколько они позволяют себе об этом думать». Даже в самых ужасных ситуациях есть что-то, что всегда может принести вам радость. Не игнорируйте это.

8. Стремитесь просто любить, а не контролировать и обладать

И этим, наверное, все сказано – причем настолько ёмко, что комментарии излишни.

9. Вы несете ответственность за свои чувства и поступки

Убедитесь в том, что все, что вы делаете, соответствует той «цепной реакции», которую вы хотите создать.

10. Помните, независимо от того, какой сейчас у вас сезон, у вас все будет в порядке

Даже если вы в это сейчас не верите, тем не менее, все действительно будет хорошо. Запишите это. И повторяйте это себе постоянно.

Текст: Flytothesky.ru