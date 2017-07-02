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Как обрести дзен, невзирая на любые жизненные обстоятельства

02.07.2017 23:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Жизнь состоит из «сезонов» – ярких, болезненных, радостных и засушливых. Как обильный урожай после дождя, каждый из них предлагает вам уникальный урок, который может привести вас к внутреннему спокойствию. Какими бы ни были ваши нынешние обстоятельства – хорошие или плохие – они закончатся. А внутреннее спокойствие – это то, что вы можете сохранить. Это может быть ваш сезон, чтобы расплатиться с долгами, отпустить плохие отношения, закончить учебу, высказать свое мнение, любить, путешествовать, стремиться к чему-либо, смеяться, плакать или праздновать. Как же обрести этот внутренний дзен на все сезоны?

Как обрести дзен, невзирая на любые жизненные обстоятельства

1. Примите этот момент

Когда вы проживаете особенно трудный сезон, вспомните время, которое было чрезвычайно тяжелым в вашей жизни раньше, и обратите внимание, как вы преодолели те обстоятельства. Оказывается, что вы можете проходить через боль, неопределенность и сомнения, чтобы выйти победителем.

2. Поделитесь своими горестями и печалями

Поговорите с близкими людьми о том, через что вы сейчас проходите. Это снимет с вас часть бремени, морально на вас давящего.

3. Живите в настоящем

Когда вы постоянно «заглядываете» в свое будущее, вы взваливаете на себя бремя ожиданий, а этого может никогда и не произойти.

4. Избавьтесь от негативного мышления

Когда вы начинаете размышлять о том, насколько плохими, неблагоприятными или болезненными стали ваши нынешние обстоятельства, зафиксируйте эти мысли, а затем примите меры, чтобы избавиться от них. Это не изменит обстоятельства, но это может помочь вам изменить ваше мышление в сторону позитива.

5. Обратитесь к чему-то высшему

Если вы верите в высшие силы, обратитесь к ним. Пусть это будет какая-либо духовная или религиозная практика, которая вас успокаивает и умиротворяет.

6. Идите туда, где любовь

Когда вы чувствуете себя «побитым» жизнью, ищите людей, которые вас искренне любят и могут вас поддержать.

7. Сделайте выбор в пользу счастья

Авраам Линкольн сказал: «Я заметил, что большинство людей в этом мире счастливы настолько, насколько они позволяют себе об этом думать». Даже в самых ужасных ситуациях есть что-то, что всегда может принести вам радость. Не игнорируйте это.

8. Стремитесь просто любить, а не контролировать и обладать

И этим, наверное, все сказано – причем настолько ёмко, что комментарии излишни.

9. Вы несете ответственность за свои чувства и поступки

Убедитесь в том, что все, что вы делаете, соответствует той «цепной реакции», которую вы хотите создать.

10. Помните, независимо от того, какой сейчас у вас сезон, у вас все будет в порядке

Даже если вы в это сейчас не верите, тем не менее, все действительно будет хорошо. Запишите это. И повторяйте это себе постоянно.Как обрести дзен, невзирая на любые жизненные обстоятельства

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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