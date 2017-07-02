Какие черты характера стоит развивать в себе, чтобы стать более привлекательным

Привлекательность – это нечто гораздо большее, чем просто внешность. Внешность субъективна и может быть изменена по прихоти последних трендов в обществе. Привлекательность же связана с тем, как вы действуете, и как вы себя ведете при взаимодействии с людьми. Это уже вы как личность, а не вы как форма носа или неидеальный вес. В конце концов, вы просто человек, состоящий из характерных черт и недостатков. Для того чтобы стать для других более позитивным, излучающим счастье, и, следовательно, более привлекательным, выработайте определенные модели поведения, которые действуют на окружающих магнетически.





1. Умение быть хорошим слушателем

Людям нравится, когда их слышат и понимают. Быть хорошим слушателем – одно из самых привлекательных качеств, которое может иметь человек, потому что оно практически гарантирует эффективное выстраивание взаимоотношений с людьми. Когда вы можете слушать то, что говорят другие люди, а не просто ждать своей очереди в разговоре, вы сможете придавать говорящему человеку значимость. Быть хорошим и активным слушателем означает, что вы принимаете и понимаете то, что говорит другой человек, и это работает в буквальном смысле магически.

2. Доброта

Звучит просто и банально, но быть добрым – еще одно очень привлекательное качество человеческого характера. Когда вы проявляете доброту, люди начинают к вам тянуться, потому что вы излучаете позитив, дающий окружающим ощущение, что их любят и ценят. Людей больше привлекают те, кто проявляют бескорыстие и ведут себя чутко и продуманно, а не жестокие и эгоистичные личности. Вы будете удивлены, обнаружив, что ваше альтруистическое поведение делает вас самого позитивным человеком, а это притягивает на вашу орбиту и других людей.

3. Улыбка

Это тоже легко и просто, и самое главное – это действенно, особенно когда у вас за плечами нелегкий день! Улыбка – один из самых безотказных методов, который человек может пустить в ход, чтобы сделать себя более привлекательным для окружающих. Улыбка повышает и ваше настроение, делая вас более расслабленным и спокойным. А видя ваше улыбающееся лицо люди будут ассоциировать вас исключительно со счастливыми эмоциями и доброжелательностью.

4. Смех

Как и улыбка, смех тоже привлекает людей к вашей персоне. Смех – это еще одно действие, которое стимулирует выработку эндорфинов, что очень полезно для вашего эмоционального и физического здоровья! Это снизит ваш уровень стресса и улучшит мироощущение. Людям нравятся те, кто умеют смеяться и вызывать смех и радость и у них. Смех ассоциируется с хорошим настроением, а кто же не хочет чувствовать себя лучше, увереннее и спокойнее.

5. Уверенность

Уверенность — это ваш личный пин-код к сердцам окружающих! Она сделает вас привлекательными в глазах других и, конечно же, поспособствует повышению вашей собственной самооценки. Уверенные движения, уверенные решения, уверенная речь и самообладание всегда притягательны. То, что вы излучаете в атмосферу вокруг вас, то и будет к вам возвращаться. С другой стороны, когда вы владеете собой, у вас будет больше шансов заставить и других чувствовать себя хорошо и уверенно рядом с вами.

6. Умение понимать невербальные сигналы

Быть хорошим слушателем важно, но как насчет понимания того, что люди не озвучивают? Умение читать чей-либо язык тела поможет вам стать еще лучшим слушателем, а также показать, что вы способны понимать то, как люди себя чувствуют, даже если это не произносится вслух. Эмпатия – привлекательное качество, и способность «принимать» невербальные сигналы – одна из её составляющих. Вы можете дать людям то, что им нужно, без необходимости спрашивать, а это весьма ценно при любых коммуникациях и в любых отношениях.

Потратив время на изучение своих привычек, вы сможете изменить их на более привлекательные поведенческие модели, которые действительно творят чудеса для всех социальных взаимодействий, которые у вас есть в жизни. Вы также обнаружите, что ваше отношение к жизни может трансформироваться, став более оптимистичным и позитивным, а вы сами превратитесь в чуткого, доброго и отзывчивого человека.

Текст: Flytothesky.ru