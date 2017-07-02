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Какие черты характера стоит развивать в себе, чтобы стать более привлекательным

02.07.2017 22:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Привлекательность – это нечто гораздо большее, чем просто внешность. Внешность субъективна и может быть изменена по прихоти последних трендов в обществе. Привлекательность же связана с тем, как вы действуете, и как вы себя ведете при взаимодействии с людьми. Это уже вы как личность, а не вы как форма носа или неидеальный вес. В конце концов, вы просто человек, состоящий из характерных черт и недостатков. Для того чтобы стать для других более позитивным, излучающим счастье, и, следовательно, более привлекательным, выработайте определенные модели поведения, которые действуют на окружающих магнетически.

Какие черты характера стоит развивать в себе, чтобы стать более привлекательным

1. Умение быть хорошим слушателем

Людям нравится, когда их слышат и понимают. Быть хорошим слушателем – одно из самых привлекательных качеств, которое может иметь человек, потому что оно практически гарантирует эффективное выстраивание взаимоотношений с людьми. Когда вы можете слушать то, что говорят другие люди, а не просто ждать своей очереди в разговоре, вы сможете придавать говорящему человеку значимость. Быть хорошим и активным слушателем означает, что вы принимаете и понимаете то, что говорит другой человек, и это работает в буквальном смысле магически.

2. Доброта

Звучит просто и банально, но быть добрым – еще одно очень привлекательное качество человеческого характера. Когда вы проявляете доброту, люди начинают к вам тянуться, потому что вы излучаете позитив, дающий окружающим ощущение, что их любят и ценят. Людей больше привлекают те, кто проявляют бескорыстие и ведут себя чутко и продуманно, а не жестокие и эгоистичные личности. Вы будете удивлены, обнаружив, что ваше альтруистическое поведение делает вас самого позитивным человеком, а это притягивает на вашу орбиту и других людей.

3. Улыбка

Это тоже легко и просто, и самое главное – это действенно, особенно когда у вас за плечами нелегкий день! Улыбка – один из самых безотказных методов, который человек может пустить в ход, чтобы сделать себя более привлекательным для окружающих. Улыбка повышает и ваше настроение, делая вас более расслабленным и спокойным. А видя ваше улыбающееся лицо люди будут ассоциировать вас исключительно со счастливыми эмоциями и доброжелательностью.

4. Смех

Как и улыбка, смех тоже привлекает людей к вашей персоне. Смех – это еще одно действие, которое стимулирует выработку эндорфинов, что очень полезно для вашего эмоционального и физического здоровья! Это снизит ваш уровень стресса и улучшит мироощущение. Людям нравятся те, кто умеют смеяться и вызывать смех и радость и у них. Смех ассоциируется с хорошим настроением, а кто же не хочет чувствовать себя лучше, увереннее и спокойнее.

5. Уверенность

Уверенность — это ваш личный пин-код к сердцам окружающих! Она сделает вас привлекательными в глазах других и, конечно же, поспособствует повышению вашей собственной самооценки. Уверенные движения, уверенные решения, уверенная речь и самообладание всегда притягательны. То, что вы излучаете в атмосферу вокруг вас, то и будет к вам возвращаться. С другой стороны, когда вы владеете собой, у вас будет больше шансов заставить и других чувствовать себя хорошо и уверенно рядом с вами.

6. Умение понимать невербальные сигналы

Быть хорошим слушателем важно, но как насчет понимания того, что люди не озвучивают? Умение читать чей-либо язык тела поможет вам стать еще лучшим слушателем, а также показать, что вы способны понимать то, как люди себя чувствуют, даже если это не произносится вслух. Эмпатия – привлекательное качество, и способность «принимать» невербальные сигналы – одна из её составляющих. Вы можете дать людям то, что им нужно, без необходимости спрашивать, а это весьма ценно при любых коммуникациях и в любых отношениях.

Потратив время на изучение своих привычек, вы сможете изменить их на более привлекательные поведенческие модели, которые действительно творят чудеса для всех социальных взаимодействий, которые у вас есть в жизни. Вы также обнаружите, что ваше отношение к жизни может трансформироваться, став более оптимистичным и позитивным, а вы сами превратитесь в чуткого, доброго и отзывчивого человека.Какие черты характера стоит развивать в себе, чтобы стать более привлекательным

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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