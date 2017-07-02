Собака прервала выступление оркестра и сорвала аплодисменты

Совсем недавно в Турции на 31-м Международном фестивале в Чешме выступал всемирно известный Венский камерный оркестр, и их концерт совершенно неожиданно был прерван бродячей собакой. Пёсик выбрался на сцену, занял лучшее место и комфортно там расположился.

Сначала собака направилась к скрипачу, который продолжал невозмутимо играть, а затем она сделала то, что многие из нас делают на концерте классической музыки – она улеглась и начала демонстративно зевать.

Аудитория прониклась ситуацией и стала собаке аплодировать. Даже музыканты сочли ситуацию смешной, но изо всех сил старались не рассмеяться.

Неизвестно, откуда взялась собака, и есть ли у нее владелец, но одно можно сказать наверняка – её выступление на сцене было запоминающимся. Собаки – однозначно уникальные существа!

Недавнее выступление Венского камерного оркестра в Турции было неожиданно прервано бродячей собакой





Собака явно не боялась, она вышла на сцену и заняла лучшее место





Затем пёс решил устроиться поудобнее и просто улегся на сцене

Текст: Flytothesky.ru