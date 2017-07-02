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Собака прервала выступление оркестра и сорвала аплодисменты
02.07.2017 22:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Совсем недавно в Турции на 31-м Международном фестивале в Чешме выступал всемирно известный Венский камерный оркестр, и их концерт совершенно неожиданно был прерван бродячей собакой. Пёсик выбрался на сцену, занял лучшее место и комфортно там расположился.
Сначала собака направилась к скрипачу, который продолжал невозмутимо играть, а затем она сделала то, что многие из нас делают на концерте классической музыки – она улеглась и начала демонстративно зевать.
Аудитория прониклась ситуацией и стала собаке аплодировать. Даже музыканты сочли ситуацию смешной, но изо всех сил старались не рассмеяться.
Неизвестно, откуда взялась собака, и есть ли у нее владелец, но одно можно сказать наверняка – её выступление на сцене было запоминающимся. Собаки – однозначно уникальные существа!
Недавнее выступление Венского камерного оркестра в Турции было неожиданно
Собака явно не боялась, она вышла на сцену и заняла лучшее место
Затем пёс решил устроиться поудобнее и просто улегся на сцене
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Совсем недавно в Турции на 31-м Международном фестивале в Чешме выступал всемирно известный Венский камерный оркестр, и их концерт совершенно неожиданно был...
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