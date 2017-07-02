Мальчик оставил трогательное послание на игрушке, потому что его мама не могла её купить

Что такое обычная мягкая игрушка для взрослого человека? Просто игрушка. А для ребенка она может стать целым миром. Когда мама 10-летнего Леона Эшворта не могла позволить себе купить ему игрушечную панду, которую он так сильно хотел, мальчик написал трогательную записку на коробке с игрушкой, умоляя людей не покупать ее, пока его мама не получит зарплату. То, что произошло дальше, было не менее трогательным.

Мальчик из Ливерпуля с мамой Дебби Эшворт впервые увидел свою любимую «Панди» в супермаркете Asda (британский аналог Wal-Mart). Хотя маленький Леон был готов терпеливо ждать, пока мама не получит зарплату 15 июня, чтобы купить ему симпатичную пандочку, сотрудники магазина решили сделать сюрприз, после того как они заметили написанную Леоном записку.

В поисках юного автора сотрудники опубликовали его записку на Facebook – и в результате её увидела Дебби Эшворт, которая моментально узнала почерк своего сына. Команда супермаркета Asda пригласила маму и мальчика в магазин, где их ждал удивительный сюрприз. «Это лучший день в моей жизни», – сказал Леон своей маме. Для Дебби, которая недавно потеряла преждевременно родившегося сына, такой подарок был не менее значимым.

Это Панди, милая игрушка, похитившая сердце Леона Эшворта, 10-летнего мальчика из Ливерпуля





Увы, но мама Леона никак не могла приобрести Панди до зарплаты, поэтому мальчик решил оставить послание на коробке с игрушкой





У мамы сейчас нет денег, но она мне купит Панди в пятницу 15 июня, это на следующей неделе. Пожалуйста, не нужно покупать эту игрушку, потому что я буду плакать. Большое вам спасибо от её будущего владельца. Игрушку зовут Панди!

Когда сотрудники Asda заметили послание на коробке, они нашли Леона и пригласили его в магазин…





…Где они вручили ему Панди. Они сами собрали деньги, чтобы купить мальчику игрушку





Леон был вне себя от радости, и его мама, недавно потерявшая новорожденного ребенка, тоже была очень тронута

Еще раз спасибо сотрудникам супермаркета Asda. Леон предложил, чтобы карманные деньги, на которые мы собирались купить Панди, были пожертвованы организации Honeysuckle Bond, оказывающей поддержку родителям, потерявшим ребенка. 15 фунтов – сумма небольшая, но на неё можно купить несколько маленьких медвежат в память об ушедших малышах… Это так приятно платить добротой за доброту.

Даже самые маленькие жесты добра могут сделать кого-то счастливее!

Текст: Flytothesky.ru