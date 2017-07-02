Почему вам стоит начать употреблять помело

На первый взгляд этот фрукт напоминает переросший грейпфрут желтоватого или бледно-зеленого цвета, но мякоть у него более суховатая. Помело – фрукт родом с Востока и широко используется, например, в тайской кухне, а поскольку он давно добрался и до нашего рынка, то было бы непростительным упущением не воспользоваться всеми его полезными свойствами. А их у него предостаточно.





1. Помело – фрукт очень питательный

Помело содержит высокий уровень витамина С, витамина В6, калия, магния и клетчатки. Хотя это не гигантский список полезных элементов, однако их в нем действительно очень много, что делает этот фрукт мощной дозой здоровых питательных веществ для вашего организма.

2. Укрепляет иммунитет

Если вы чувствуете вялость и недостаток энергии, попробуйте съесть целое помело. Хотя фрукт он крупный, не бойтесь перестараться с потреблением калорий, их в нем мало. Кроме того, реальная выгода – это гигантский источник витамина С. Диетологи оценивают содержание этого витамина в одном помело как ориентировочно 600 % от каждодневной нормы, что может помочь вам предотвратить простуду, лихорадки, инфекции и другие напасти.

3. Регулирует пищеварение

Обладая высоким содержанием клетчатки, помело – это идеальный помощник для пищеварительной системы. Если у вас часто возникают проблемы именно в этой сфере (запоры или диарея), потребление помело кардинально изменит ситуацию, конечно же, в сторону улучшения.

4. Снижает артериальное давление

В этом фрукте достаточное количество калия, который способствует упругости кровеносных сосудов и, соответственно, улучшению кровотока. Калий является фантастическим средством для снижения нагрузки в системе кровообращения, следовательно, она функционирует максимально эффективно, что означает снижение давления и уменьшение риска сердечного приступа или инсульта.

5. Укрепляет кости

Еще одна вещь, за которую несет ответственность калий, – это укрепление и поддержание здоровья костей. Поэтому, если вы желаете в будущем избежать остеопороза, помело вам в этом обязательно поможет.

6. Этот фрукт – источник молодости

Как уже упоминалось, в одном помело находится очень много витамина С, а он является наиболее мощным и активным антиоксидантом, который разрушает свободные радикалы, вредящие клеткам организма, что ведет к преждевременному старению и изнашиваемости организма. Чем не повод, чтобы регулярно наслаждаться сладковато-кисло-терпким вкусом помело.

7. Помогает при похудении

Как и в грейпфруте, в помело тоже есть волшебный фермент под названием карнитин-пальмитоилтрансфераза, эффективно сжигающий жир. Если вы работаете над усовершенствованием своего тела, обязательно добавьте помело в свою диету, чтобы ускорить получение ощутимых результатов.

Текст: Flytothesky.ru