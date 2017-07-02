Военный парад в честь Дня Независимости пройдет сегодня в Минске

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Республика отмечает сегодня главный государственный праздник — День Независимости, в честь него в столице пройдет военный парад, а вечером горожан и туристов порадуют концерт и салют.

В военном параде примут участие около шести тысяч человек, среди них и те, кто обеспечивает проведение этого мероприятия. На парад выйдут 500 единиц колесной и гусеничной техники. Также задействованы представители 30 соединений и воинских частей, пяти учреждений образования.

В авиационной составляющей парада примут участие около 60 воздушных судов в составе 13 парадных расчетов.