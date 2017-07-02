Были ли тропические леса Амазонки когда-то домом для огромной исчезнувшей цивилизации?

В тропических лесах Амазонки есть холм, который занимает 1 га земли. Он называется Монтегранде и на первый взгляд выглядит именно как обыкновенный холм с крутыми склонами. Однако на холме начали строить дома местные фермеры. А потом они начали копать и находить черепки старых горшков, которым оказалось более 1000 лет. В 2010 году археолог Квирино Оливера и его команда начали более тщательно изучать холм Монтегранде и вскоре обнаружили, что это и не холм вовсе. Это была массивная пирамида, построенная исчезнувшей цивилизацией, чей возраст превышает 3000 лет.

Теория необитаемых лесов Амазонки





Холм-пирамида Монтегранде изменила все. Раньше считалось, что леса Амазонки – это место, которое всегда было малообитаемым, и тут останавливались только кочевники. Каждый фрагмент археологических находок говорил о том, что никто здесь постоянно не жил. Однако открытия, подобные Монтегранде, меняют историю. Теперь считается, что тут могло проживать почти 5 миллионов человек. Это они создали цивилизации и культуры, доселе неизвестные. Единственный способ узнать, кто эти люди, – это изучить их останки.





Забытая цивилизация

У людей, которые построили Монтегранде, было очень развитое общество. Они не просто возвели одну пирамиду и ушли. Сначала они построили её в 1000 г. н.э., затем усовершенствовали и перестраивали её как минимум восемь раз. До развала их империи они прожили в этом месте более тысячи лет. Они умели строить почти 2-метровые защитные стены и «офисные здания» для своих правителей. Вдоль реки стояли целые улицы домов, у жителей была собственная религия, а само поселение было частью сложной торговой сети, простирающейся через всю территорию современного Перу.





Спиральный храм

На вершине холма находится спираль скал, свернутая в форме огромной змеи или раковины улитки. По этой спирали можно ходить как по лабиринту. Каждый шаг ведет вас вниз, пока вы не достигнете центра, который на 12 м ниже первого шага. В центре спирали люди, которые когда-то здесь жили, жгли костры, вероятно, в культовых целях, и есть основания полагать, что это были наркотики. Археологи нашли ложки и ступы, все еще содержащие остатки галлюциногенных семян растения vilca. Растение это не местное, а явно импортированное.





Семена эти и могут быть причиной увлечения спиралями, так как при их употреблении человек видит спиралевидные огни. Местные жрецы, возможно, приняли это за божественное видение, и галлюцинации повлияли на культуру. Кроме того, на Монтегранде повсюду разбросаны раковины улиток, а спиралевидная форма присутствовала практически во всем.





Властелин улиток

В полутора километрах от Монтегранде исследователи обнаружили вторую пирамиду, где были найдены останки 22 детей. По их костям можно было определить, что они недоедали и страдали от болезней. Возможно, их привозили сюда именно умирать или же к шаманам на лечение.





Здесь похоронен шестилетний ребенок со своей домашней свинкой, а молодая мать лежит с новорожденным ребенком, но оба они обезглавлены. Также были найдены кости священнослужителя, которого археологи назвали «Властелином улиток», и он, должно быть, был важной персоной. Он умер 2800 лет назад и был похоронен обложенный с головы до ног улитками, всего 180 раковин. Его лицо смотрит на восток, к восходящему солнцу и навстречу новому дню.





Руины и кости – все, что осталось от цивилизации

От местных людей не осталось ни единого написанного слова. Неизвестно была ли у них грамота и письменность вообще. Мы не знаем их имен. Мы не знаем их мысли о жизни, любви и смерти. Мы не знаем, почему они пришли в эти места и почему погибли или ушли отсюда. До сих пор мы даже не знали, что они существовали, или что в тропических лесах Амазонки были какие-то древние цивилизации. Все, что у нас есть, – это руины и кости, оставшиеся от людей, которые были забыты в течение последних 2000 лет.

Текст: Flytothesky.ru