12 привычек, меняющих жизнь, к которым вы можете приступить уже сегодня

И это до смешного просто, причем настолько, что в эту простоту сложно поверить.





1. Запишите три вещи, за которые вы благодарны каждое утро

Благодарность способна настроить ваш мозг на режим позитивности. Эксперименты подтверждают, что достаточно находить каждое утро три новые причины и благодарить за это жизнь, чтобы за месяц превратиться из убежденного пессимиста в неисправного оптимиста.

2. Выпивайте стакан воды сразу после пробуждения

Выпивайте стакан чуть теплой воды после того, как проснетесь, чтобы «помыть» организм изнутри. Улучшение настроения гарантировано, а потом можно приступать и к планированию дня.

3. Пишите что-нибудь каждый день

Пишите ежедневно минимум 50 слов. Просто пишите, о чем угодно – хоть на бумаге, хоть в любом электронном устройстве. Практика письма и способность структурировать мысли у вас значительно улучшатся, плюс это еще один потрясающий способ самовыражения.

4. Говорите хорошие слова и делайте добрые дела

Похвалите кого-нибудь хотя бы раз в день или помогите хоть чем-нибудь. Такая ваша привычка заставит вас и другого человека чувствовать себя намного счастливее. Люди должны быть добрее друг к другу!

5. Смотрите в зеркало минимум раз в день и улыбайтесь своему отражению

Это не даст вам слишком серьезно к себе относиться.

6. Пишите какому-нибудь из старых друзей раз в неделю о вашем приятном совместном воспоминании

Раз в неделю напоминайте кому-нибудь о том, какие приятные совместные моменты у вас когда-то были. Это заставляет улыбаться и настраивает на позитив, причем вас обоих.

7. Установите турник и подтягивайтесь каждый раз, когда вы проходите мимо него

Вы можете просто установить брус на дверную раму комнаты. Всякий раз, когда вы проходите через эту дверь, подтягивайтесь. Это займет всего минуту, но со временем вы увидите следующие преимущества: 1) снижение стресса благодаря быстрой физической нагрузке; 2) улучшение осанки и снижение напряжения в спине; 3) более подтянутое тело, особенно плечи и руки; 4) осознание того, что вы в неплохой форме, и вам присуща самодисциплина, чтобы каждый день следовать вашей крошечной привычке.

8. Делайте глубокие вдохи в течение дня

Большинство из нас дышит поверхностно, а это не лучший способ дыхания, так как он сигнализирует организму, что мы находимся в условиях стресса, даже если это не так. Вместо этого практикуйте расслабленное, медленное и спокойное диафрагмальное дыхание, а не дыхание верхней частью груди, что уменьшает мышечное напряжение и избавляет от чувства тревожности.

9. Слушайте, прежде чем говорить

Вы не получите никакой информации и знаний, если говорить будете только вы.

10. Читайте какую-нибудь книгу минимум полчаса каждый день

Это должна быть именно книга, а не какие-то случайные интернет-статьи. Чтение, особенно длинных произведений, поможет вам развить и усовершенствовать интеллектуальные способности – и это гораздо лучше, чем быстро сканировать короткие статейки типа «X способов сделать Y».

11. Держите планку несколько минут каждое утро

Делайте планку каждое утро. Начните с 30 секунд для удержания и наращивайте время. Это удивительно простое упражнение может помочь поддерживать ваше тело в форме и зарядит вас адреналином.

12. Раз в день читайте что-нибудь о каком-то успешном человеке, живущем жизнью, которую вы находите интересной

В мире так много крутых людей, которые по-настоящему интересны и могут быть образцом для подражания. Получайте о них информацию и сами старайтесь стать как можно лучше.

Текст: Flytothesky.ru