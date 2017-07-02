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Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
03.07.2017 10:41 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент Российской Федерации поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики и отметил позитивную динамику сотрудничества двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений", — подчеркнул Путин в поздравительной телеграмме.
Глава России также с удовлетворением отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ и выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных российско-белорусских связей на благо народов России и Беларуси.
В честь Дня Независимости в Минске проходит масштабный военный парад — в нем участвуют около шести тысяч человек, 500 единиц колесной и гусеничной техники. Как всегда, особый восторг зрителей вызвала авиационная составляющая.
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3 июля Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости, торжество началось с военного парада в Минске.
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