Эта девушка демонстрирует, что вам не нужно терять вес, чтобы изменить свое тело

Существует неимоверное количество диет, которые советуют отказываться от определенных продуктов: например, диета Аткинса вычеркивает углеводы, а Whole30 требует отказа от молочных продуктов и всего твердого. Но фитнес-блогер Никки Рис позволяет себе всего понемногу и чувствует себя отлично, при этом изменив свое тело.





На своей странице в Instagram Никки показывает трансформацию своего тела в течение двух лет (с 34 до 36 лет). Конечно, она проводила время в спортзале, но ее главный секрет заключался в том, чтобы не прибегать к строгим и ограничивающим диетам.

Я хочу рассказать вам о моей еде / диете / здоровом питании… называйте это, как хотите. Да, я тренируюсь почти каждый день, и дома, кстати, тоже. Мне задают массу вопросов о том, как я питаюсь, потому что я мало об этом говорю и не фотографирую. Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать, но причина, по которой я действительно ничего не говорю, заключается в том, что мне нечего толком сказать. Я не следую плану, я не считаю калории. Я не пытаюсь убрать из рациона какие-то продукты или перестать употреблять углеводы после 5 вечера. Я не голодаю и не сижу на жестких диетах… Я запросто могу съесть кусочек торта, и я пью шампанское. Я ем пиццу, гамбургер, картошку и сладости… Разница между двумя фото – это не результат того, что эти продукты делают с моим телом, это то, что эти продукты делают с моей головой. Два года назад я ела фаст-фуд и сладости постоянно и стала отвратительно себя чувствовать. Теперь я знаю разницу между тем, что такое есть хорошо и есть плохо… И если мне сейчас случается съесть тортик или бутерброд с маслом, я не паникую. Это не отменяет мои цели, как раньше. Я не вижу в этом причины, чтобы отказаться от физических нагрузок. И я не тренируюсь из чувства вины за съеденное, я тренируюсь для себя. Здоровое тело начинается в здоровом уме. Ешьте то, что любите, время от времени, особенно в тяжелые дни, ведь это неизбежно. Главное – не переусердствуйте с едой и оставайтесь мотивированными и ориентированными на цель.

Как видите, в своем посте Никки признается, что не считает калории, не отказывается от еды и по-прежнему ест свои любимые продукты, такие как торты и гамбургеры. То, от чего она отказалась, – это чувство вины за чрезмерное налегание на вредную и сладкую пищу, что приводило к пропуску тренировок. В результате она пришла к сбалансированности в питании.

Теперь, когда она ест бургер или пирожное, «это не разрушает мои цели, как раньше, – пишет Никки. – Я не вижу в этом причины сдаваться… напротив, это причина продолжать тренироваться». Она рекомендует есть то, что вы любите время от времени, и есть то, что вам нужно – фрукты, овощи, постный белок.

Она также указывает, что на обеих фотографиях «до и после» её вес абсолютно одинаковый, и это является хорошим напоминанием о том, что пока вы довольны собой, цифра на весах не имеет значения.

Текст: Flytothesky.ru