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Эта девушка демонстрирует, что вам не нужно терять вес, чтобы изменить свое тело

03.07.2017 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Существует неимоверное количество диет, которые советуют отказываться от определенных продуктов: например, диета Аткинса вычеркивает углеводы, а Whole30 требует отказа от молочных продуктов и всего твердого. Но фитнес-блогер Никки Рис позволяет себе всего понемногу и чувствует себя отлично, при этом изменив свое тело.

Эта девушка демонстрирует, что вам не нужно терять вес, чтобы изменить свое тело

На своей странице в Instagram Никки показывает трансформацию своего тела в течение двух лет (с 34 до 36 лет). Конечно, она проводила время в спортзале, но ее главный секрет заключался в том, чтобы не прибегать к строгим и ограничивающим диетам.

Let me tell you about my Food/diet/nutrition/healthy eating… whatever you want to call it. Most of you already know that I workout most days .. and that I do so at home. But I get lots of questions about how I eat because it's not something I talk about or photograph that often. . I know It's not what you want to hear but the reason I don't really talk about it .. is because there's nothing really to tell. I don't follow a plan, I don't count anything (not macros not calories) I don't try to cut out food groups or stop eating carbs after 5pm.. I dont do intermittent fasting or flexible dieting or even clean eating (anymore, I did for a while in the beginning) … I still eat cake more days than not… I still drink prosecco I still can't seem to resist stealing snacks from the kids junk food cupboard. I still love a takeaway curry… eat pizza, burger and fries and love to eat sweets… The difference between the two pictures is NOT what those foods do to my body it's what those foods do to my head. 2 years ago eating sweets and takeaway and junk all day would send me into a downward spiral of feeling bad about myself. All that yummy food would actually fuel my EXCUSES to quit exercise, to not bother balancing the treats out with nutritious alternatives. Now these same foods (and my passion for them) fuel my AMBITION to condition my body. I know the difference between eating well and eating poorly… And if a day happens where I binge eat cake and a tub of butter .. I leave it at just that … a day that happened. It doesn't de-rail my goals like it used to … I don't see it as a reason to give up … but a reason to continue … I don't workout out of guilt — I workout to be GUILT FREE. Healthy bodies start with healthy minds. So balance the food books like the intelligent rational human being your are… eat what you love every now and then And what you NEED more often than not… and on those days when it all goes horribly wrong.. as it inevitably will… just remove your face from the tub of butter… replace the lid and continue on exactly as you were.. motivated, goal orientated and #healthyAF . Love Nikki xx #transformationtuesday

A post shared by Nikki Rees (@activelyrees) on

Я хочу рассказать вам о моей еде / диете / здоровом питании… называйте это, как хотите. Да, я тренируюсь почти каждый день, и дома, кстати, тоже. Мне задают массу вопросов о том, как я питаюсь, потому что я мало об этом говорю и не фотографирую. Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать, но причина, по которой я действительно ничего не говорю, заключается в том, что мне нечего толком сказать. Я не следую плану, я не считаю калории. Я не пытаюсь убрать из рациона какие-то продукты или перестать употреблять углеводы после 5 вечера. Я не голодаю и не сижу на жестких диетах… Я запросто могу съесть кусочек торта, и я пью шампанское. Я ем пиццу, гамбургер, картошку и сладости… Разница между двумя фото – это не результат того, что эти продукты делают с моим телом, это то, что эти продукты делают с моей головой. Два года назад я ела фаст-фуд и сладости постоянно и стала отвратительно себя чувствовать. Теперь я знаю разницу между тем, что такое есть хорошо и есть плохо… И если мне сейчас случается съесть тортик или бутерброд с маслом, я не паникую. Это не отменяет мои цели, как раньше. Я не вижу в этом причины, чтобы отказаться от физических нагрузок. И я не тренируюсь из чувства вины за съеденное, я тренируюсь для себя. Здоровое тело начинается в здоровом уме. Ешьте то, что любите, время от времени, особенно в тяжелые дни, ведь это неизбежно. Главное – не переусердствуйте с едой и оставайтесь мотивированными и ориентированными на цель.

Как видите, в своем посте Никки признается, что не считает калории, не отказывается от еды и по-прежнему ест свои любимые продукты, такие как торты и гамбургеры. То, от чего она отказалась, – это чувство вины за чрезмерное налегание на вредную и сладкую пищу, что приводило к пропуску тренировок. В результате она пришла к сбалансированности в питании.

Теперь, когда она ест бургер или пирожное, «это не разрушает мои цели, как раньше, – пишет Никки. – Я не вижу в этом причины сдаваться… напротив, это причина продолжать тренироваться». Она рекомендует есть то, что вы любите время от времени, и есть то, что вам нужно – фрукты, овощи, постный белок.

Она также указывает, что на обеих фотографиях «до и после» её вес абсолютно одинаковый, и это является хорошим напоминанием о том, что пока вы довольны собой, цифра на весах не имеет значения.Эта девушка демонстрирует, что вам не нужно терять вес, чтобы изменить свое тело

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Существует неимоверное количество диет, которые советуют отказываться от определенных продуктов: например, диета Аткинса вычеркивает углеводы, а Whole30 требует...

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