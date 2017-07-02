Корова проглотила 1722 бриллианта





Торговец драгоценными камнями в западной Индии (Лимбуда, штат Гуджарат), чья корова проглотила небольшой мешочек с бриллиантами, три дня проковырялся в коровьем навозе, чтобы заполучить свои камни обратно.

Пока Дилубхай Раджпут «выкопал» только 310 из 1722 небольших бриллиантов, стоимостью около 492 фунтов стерлингов. Виноват он сам, поскольку непредусмотрительно «на пару минут» оставил мешочек с камнями возле стога сена, и корова немедленно его съела.

Бизнесмен и его работники усиленно кормили корову множеством травы, зерна и фруктов, а затем вызвали ветеринара и дали животному двойную дозу слабительного. Что не сделаешь ради бриллиантов!

В результате после трех дней прощупывания навоза голыми руками они были вознаграждены первой партией в 310 бриллиантов.

Газета Hindustan Times сообщает, что Раджпут отреагировал на происшествие следующим образом: «В течение трех дней я изо всех сил пытался добыть драгоценные камни, но убийство коровы вызвало бы возмущение у любителей животных, поэтому я пытаюсь решить проблему гуманным путем. Думаю, что через неделю я смогу забрать все свои бриллианты у коровы».

Текст: Flytothesky.ru