14 вещей, за которые никогда не стоит извиняться





Зачастую мы извиняемся потому, что чересчур беспокоимся о том, что подумают другие люди, или потому, что слишком заботимся об их чувствах в ущерб собственным интересам и потребностям. Поверьте, существует масса ситуаций, когда нет никакой необходимости рассыпаться в извинениях.

1. Вы никогда не должны извиняться за то, что вы кого-то любите





Радуйтесь тому факту, что вы способны любить. В мире немало людей, которые слишком боятся любить и из страха отказываются от такого шанса. Не имеет значения, кого вы любите, и отвечают ли вам взаимностью. Важно то, что вы умеете любить.

2. Вы никогда не должны извиняться за свой отказ

Уважение своих собственных границ – это в первую очередь уважение к самому себе. Если вы решительны в своём отказе, то вам не за что извиняться. Умение сказать «нет» является отличительной особенностью истинного лидера.

3. Вы никогда не должны извиняться за то, что верны своей мечте





Жизнь, прожитую с сожалением, можно считать бесцельной. Никогда не извиняйтесь за то, что у вас есть мечта, к которой вы стремитесь, и эта мечта делает вас самим собой. Вы никогда не познаете, что такое счастье, если вы будете пассивно мечтать всю жизнь, а не жить ради этой мечты.

4. Вы никогда не должны извиняться за то, что в первую очередь уделяете время себе

Вы не станете успешным и счастливым, если вы не будете думать прежде всего о себе. Принимайте во внимание свои собственные нужды и потребности и в первую очередь уделяйте время себе, занимаясь тем, что делает вас счастливым.

5. Вы никогда не должны извиняться за свои собственные приоритеты

Никогда и никому не позволяйте заставлять вас чувствовать себя виноватым за то, как вы расставляете собственные приоритеты. Если это важно для вас, значит, это действительно важно. Люди, которым вы дороги, всегда будут уважать ваш выбор.

6. Вы никогда не должны извиняться за окончание мучительных отношений





Вы никогда не должны выражать сожаление о том, что отпускаете людей, которые причинили вам дискомфорт или боль. Если вы понимаете, что отношения стали мучительными и не дают вам полностью раскрыться и реализовать свой потенциал, то это уже огромный шаг вперед. Окружите себя людьми, которые поддерживают вас в вашей решительности.

7. Вы никогда не должны извиняться за своё несовершенство

Несовершенство и недостатки – это то, что делает вас уникальным, особенным и привлекательным. Примите свои недостатки с любовью. Никогда не извиняйтесь за то, что вы несовершенны.

8. Вы никогда не должны извиняться за свою твёрдую позицию





Никогда не извиняйтесь, защищая свои ценности, мораль, этику, религиозные или духовные убеждения. Истинные лидеры никогда не просят прощения за свои мысли и действия, которые считают единственно правильными.

9. Вы никогда не должны извиняться за то, что не знаете ответ

Постоянное стремление к знаниям тренирует наш мозг. Никогда не извиняйтесь за то, что вы чего-то не знаете, и с благодарностью используйте возможность получить новые знания. Умение признать своё незнание – это признак как силы, так и скромности.

10. Вы никогда не должны извиняться за то, что возлагаете на кого-либо большие надежды

Никогда не просите прощения за то, что вы ожидаете от других того же, что ждёте и от себя. Большие надежды, возлагаемые на кого-либо, означают то, что вы беспокоитесь об этих людях и желаете им лучшего.

11. Вы никогда не должны извиняться за то, что тратите деньги на себя





Никогда не сожалейте о том, что вы побаловали себя чем-то особенным. Когда вы покупаете себе что-нибудь приятное, то это повышает вашу самооценку. Счастливые и успешные люди знают, насколько важны их собственные желания для полноценной жизни.

12. Вы никогда не должны извиняться за другого человека

Каждый сам отвечает за свои поступки и поведение. Вам не нужно извиняться за то, что сделано другим человеком, даже если вы чувствуете, что их действия непосредственно вовлекают или затрагивают вас.

13. Вы никогда не должны извиняться за задержку вашего ответа

Успешные люди понимают, что расстановка приоритетов иногда подразумевает задержку в реагировании на электронные письма и телефонные звонки. Никогда не просите прощения за то, что не были оперативны в своём ответе, отдав приоритет более насущным задачам и проблемам.

14. Вы никогда не должны извиняться за сказанную вами правду

Сильные люди говорят правду. Не извиняйтесь за то, что вы сильный человек. Даже если эта правда достаточно болезненна, всё же лучше оставаться честным.





Будьте верны самому себе и не беспокойтесь о том, что подумают другие люди. Чрезмерные извинения или сожаления, когда в этом нет необходимости, медленно и уверенно снижают вашу самооценку. Приберегите слово «извините» на те случаи, когда вы действительно неправы или совершили ошибку.

А еще…

Вы никогда не должны извиняться за то, что плохо танцуете

Танец – это удовольствие, потому гоните прочь всякое стеснение и неловкость. Танцуйте по жизни!

Текст: Flytothesky.ru



