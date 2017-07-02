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Бывший бездомный основал компанию, и теперь он на пути к своему первому миллиону

03.07.2017 15:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Учитывая огромное количество бездомных людей во всем мире, пытающихся найти кров над головой, ситуация выглядит довольно мрачной, но история одного молодого человека показывает, что всё может измениться к лучшему. Когда-то Майло Кай был стремительно растущей молодой звездой в одной компании, но внезапно стал безработным и опустился на самое дно… Но у него хватило сил, чтобы взять жизнь в свои руки. Теперь он стал успешным предпринимателем, который делится своим опытом, чтобы мотивировать других.

Бывший бездомный основал компанию, и теперь он на пути к своему первому миллиону

30-летний Майло является соучредителем Dreamr, компании, которая создает веб-сайты для малого бизнеса и насчитывает 23 сотрудника, создающих мобильные приложения для предпринимателей и стартапов. В этом году компания планирует, что её оборот составит 1 млн. фунтов (около 1,3 млн. долларов). Нынешнее положение Майло очень отличается от того, где он был 10 лет назад, когда его жизнь вышла из-под контроля из-за чрезмерного употребления алкоголя, наркотиков и постоянных вечеринок.

«Меня повысили в должности, и я стал руководить людьми на десять лет старше меня. Вместе с ответственностью пришли деньги. Мне было всего 20 лет, и я пустился во все тяжкие, потеряв голову. Я все время гулял, пил спиртное и даже употреблял наркотики. В то время я думал, что это здорово, и в результате потерял чувство реальности».

«То, что я видел, отличалось от того, что происходило вокруг меня. Я считал, что это потрясающее время, мне было хорошо, и я думал, что деньги нужно тратить на веселье. У меня были нормальные отношения со всеми в компании, и я наивно полагал, что они не возражают, если я иногда не буду выходить на работу. Увы, это было не так».

Майло говорит, что его постоянные прогулы в конечном итоге стоили ему работы: он больше не мог оплачивать счета и арендовать жилье. В течение года ему пришлось жить в приюте для бездомных. Майло было слишком стыдно рассказывать об этом своей семье, он страдал молча и даже пытался наложить на себя руки. Сейчас он искренне благодарит своего социального работника по имени Дебби, которая помогла ему снова обрести уверенность в себе, подталкивая его к обучению и образованию, чтобы овладеть новыми навыками. Это побудило Майло записаться на курсы по программированию в ливерпульском колледже, а затем он продолжил свое обучение уже в университете. Еще в колледже он встретил своего будущего делового партнера, а все остальное, как говорится, – это уже история.

Майло говорит, что именно учеба в университете помогла ему остаться на правильном пути и придала ему сил, чтобы не сдаться и не опустить руки, как после потери работы. Теперь Майло Кай стал попечителем благотворительной организации Booth Centre в Манчестере, помогающей людям, оставшимся без крова. И он также продолжает мотивировать и поддерживать любого человека, переживающего сложные времена.

«Я не слишком откровенничаю и не лезу с объятиями, я просто разговариваю с людьми, которым плохо. Для меня важно помогать другим и говорить им, что в беду может попасть каждый. Такое случается, и никто от этого не застрахован».

История Майло невероятно вдохновляющая, и она напоминает нам о том, как важно полагаться на помощь других, когда нам это так необходимо.Бывший бездомный основал компанию, и теперь он на пути к своему первому миллиону

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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