Когда-то таксист посоветовал этой девушке отбелить свою слишком черную кожу, но вместо этого она стала моделью

Знакомьтесь, Ньяким Гатвех , модель из Южного Судана, которая учит людей не бояться тьмы. Она решительно разрушает стандарты традиционной красоты и мотивирует других делать то же самое.

24-летняя яркая модель, ныне живущая в Миннеаполисе (Миннесота), не стыдится своей неимоверно черной кожи. «Мой шоколадный цвет элегантен. В конце концов я представляю нацию воинов», – так подписала она одну из своих многочисленных фотографий в Instagram, каждая из которых собирает более 10 тысяч лайков. Под другим фото она подробно описывает то, как водитель такси предложил ей «отбеливать» кожу, и ее единственным ответом был смех: «Вы не поверите, какие вопросы мне задают, и как на меня смотрят из-за цвета моей кожи».

Ньяким – не только ярая сторонница разнообразия в индустрии моды, но и громкий голос за права чернокожих во всем мире. Её даже как-то назвали «Королевой Тьмы», но она с радостью приняла этот титул. «Черный – смелый, черный – красивый, черный – золотой… Не позволяйте американским стандартам уничтожить вашу африканскую душу». Любите кожу, в которой вы живете, независимо от того, какого она цвета или оттенка!

24-летняя Ньяким Гатвех произвела фурор в индустрии моды своей роскошной темной кожей





Однако до того, как к этой модели из Южного Судана пришел успех, ее уникальная красота не была столь ценима





В 2016 году водитель такси предложил ей отбеливать кожу, имея в виду, что ее слишком черный цвет лица непривлекателен





Она просто рассмеялась в ответ и с тех пор очень полюбила свою яркую внешность





«Мой шоколадный цвет элегантен. В конце концов я представляю нацию воинов», – так подписала она свою фотографию в Instagram





Сейчас Ньяким живет в Миннеаполисе, но она всегда активно выступает в поддержку чернокожих





«Ты больше, чем просто красивая, и моя любовь к тебе безгранична, потому что ты – это я», – пишет она





«Давайте покажем миру, насколько мы прекрасны и умны, а не просто темнокожи»





Модель стала популярной, и в Instagram у неё более 100 тысяч фоловеров





Несмотря на то, что Ньяким по-прежнему периодически получает неприятные сообщения, она продолжает любить себя





Её даже как-то назвали «Королевой Тьмы», но девушка с радостью приняла этот титул





«Моя кожа поглощает солнечные лучи, а мои волосы бросают вызов гравитации. Разве я не волшебна?»





Текст: Flytothesky.ru