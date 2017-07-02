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Когда-то таксист посоветовал этой девушке отбелить свою слишком черную кожу, но вместо этого она стала моделью
03.07.2017 17:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь,
24-летняя яркая модель, ныне живущая в Миннеаполисе (Миннесота),
Ньяким – не только ярая сторонница разнообразия в индустрии моды, но и громкий голос за права чернокожих во всем мире. Её даже как-то назвали «Королевой Тьмы», но она с радостью приняла этот титул. «Черный – смелый, черный – красивый, черный – золотой… Не позволяйте американским стандартам уничтожить вашу африканскую душу». Любите кожу, в которой вы живете, независимо от того, какого она цвета или оттенка!
24-летняя Ньяким Гатвех произвела фурор в индустрии моды своей роскошной темной кожей
Однако до того, как к этой модели из Южного Судана пришел успех, ее уникальная красота не была столь ценима
В 2016 году водитель такси предложил ей отбеливать кожу, имея в виду, что ее слишком черный цвет лица непривлекателен
Она просто рассмеялась в ответ и с тех пор очень полюбила свою яркую внешность
«Мой шоколадный цвет элегантен. В конце концов я представляю нацию воинов», – так подписала она свою фотографию в Instagram
Сейчас Ньяким живет в Миннеаполисе, но она всегда активно выступает в поддержку чернокожих
«Ты больше, чем просто красивая, и моя любовь к тебе безгранична, потому что ты – это я», – пишет она
«Давайте покажем миру, насколько мы прекрасны и умны, а не просто темнокожи»
Модель стала популярной, и в Instagram у неё более 100 тысяч фоловеров
Несмотря на то, что Ньяким по-прежнему периодически получает неприятные сообщения, она продолжает любить себя
Её даже как-то назвали «Королевой Тьмы», но девушка с радостью приняла этот титул
«Моя кожа поглощает солнечные лучи, а мои волосы бросают вызов гравитации. Разве я не волшебна?»
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Когда-то таксист посоветовал этой девушке отбелить свою слишком черную кожу, но вместо этого она стала моделью
Знакомьтесь, Ньяким Гатвех, модель из Южного Судана, которая учит людей не бояться тьмы. Она решительно разрушает стандарты традиционной красоты и мотивирует...
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