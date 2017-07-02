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Этот папа покорил Instagram симпатичными костюмами для себя и дочери

03.07.2017 17:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Шолом Бер Соломон – самый обычный папа-хипстер из Калифорнии, который любит публиковать забавные фотографии своей дочери в социальных сетях.

Этот папа покорил Instagram симпатичными костюмами для себя и дочери

36-летний Шолом очень продуманно подошел к каждой фотосессии, и теперь у него более 13 тысяч фоловеров в Instagram.

Девятимесячная Зоуи, дочка Шолома, позирует в цветочном горшке, в машине, в ванной или в саду в качестве бесстрашного исследователя дикой природы.

 
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Шолом Бер Соломон – самый обычный папа-хипстер из Калифорнии, который любит публиковать забавные фотографии своей дочери в социальных сетях. 36-летний Шолом очень...

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