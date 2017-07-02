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Эту задачу смогут решить люди с хорошим пространственным воображением

03.07.2017 17:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Готовы пошевелить извилинами? Головоломки со спичками решаются очень просто, но для этого нужно обладать изрядной долей пространственного воображения. Для людей, которые не обладают этим навыком, решить задачу даже с перемещением всего одной спички может быть проблематично. А тут целых три… Не испугались? Тогда приступайте!

Условие задачи: Переместите 3 спички так, чтобы рыба плыла в другую сторону.

Эту задачу смогут решить люди с хорошим пространственным воображением

 
 
 
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Готовы пошевелить извилинами? Головоломки со спичками решаются очень просто, но для этого нужно обладать изрядной долей пространственного воображения. Для людей,...

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