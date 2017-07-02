Эту задачу смогут решить люди с хорошим пространственным воображением

Готовы пошевелить извилинами? Головоломки со спичками решаются очень просто, но для этого нужно обладать изрядной долей пространственного воображения. Для людей, которые не обладают этим навыком, решить задачу даже с перемещением всего одной спички может быть проблематично. А тут целых три… Не испугались? Тогда приступайте!

Условие задачи: Переместите 3 спички так, чтобы рыба плыла в другую сторону.



