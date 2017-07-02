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Эту задачу смогут решить люди с хорошим пространственным воображением
03.07.2017 17:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Готовы пошевелить извилинами? Головоломки со спичками решаются очень просто, но для этого нужно обладать изрядной долей пространственного воображения. Для людей, которые не обладают этим навыком, решить задачу даже
Условие задачи: Переместите 3 спички так, чтобы рыба плыла в другую сторону.
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Готовы пошевелить извилинами? Головоломки со спичками решаются очень просто, но для этого нужно обладать изрядной долей пространственного воображения. Для людей,...
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