|
Ничего особенного. Просто медведь зашел в магазин спиртных напитков
03.07.2017 16:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Неожиданный клиент посетил алкогольный магазин в г. Джуно (Аляска).
На видео с камеры наблюдения видно, как косолапый, нимало не смущаясь, зашел в магазин Liquor Barrel прямо через открытую дверь, а затем поднялся на задние лапы, дабы изучить полку со сладостями.
Роджер Тибодо, продавец магазина, признаётся, что сперва он решил, что это чья-то собака, но когда увидел совсем не собачью морду и сообразил, что это самый настоящий медведь, то ему стало немного не по себе.
«Первый раз я был настолько близко к медведю, – рассказывает Роджер. – Сначала я просто остолбенел».
Не дав мишке выбрать себе что-то с конфетной полки, один из покупателей начал хлопать в ладони и оттеснил косолапого в сторону двери соседского магазина сантехники.
Полицейский из местного отделения Боб Дилли считает, что медведь, скорее всего, пришел в алкогольный магазин на запах.
«Здесь продается пища, которая пахнет, поэтому мишка решил это проверить и пришел по зову своего носа», – говорит Дилли.
Боб Дилли также добавил, что за 19 лет службы он практически никогда не видел, чтобы медведь вёл себя подобным образом: «Обычно они никогда не входят через центральную дверь. Но в этом случае дверь магазина была слишком соблазнительно открыта».
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданный клиент посетил алкогольный магазин в г. Джуно (Аляска). На видео с камеры наблюдения видно, как косолапый, нимало не смущаясь, зашел в магазин Liquor Barrel...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии