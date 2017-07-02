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Ничего особенного. Просто медведь зашел в магазин спиртных напитков

03.07.2017 16:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Неожиданный клиент посетил алкогольный магазин в г. Джуно (Аляска).

Ничего особенного. Просто медведь зашел в магазин спиртных напитков

На видео с камеры наблюдения видно, как косолапый, нимало не смущаясь, зашел в магазин Liquor Barrel прямо через открытую дверь, а затем поднялся на задние лапы, дабы изучить полку со сладостями.

Роджер Тибодо, продавец магазина, признаётся, что сперва он решил, что это чья-то собака, но когда увидел совсем не собачью морду и сообразил, что это самый настоящий медведь, то ему стало немного не по себе.

«Первый раз я был настолько близко к медведю, – рассказывает Роджер. – Сначала я просто остолбенел».

Не дав мишке выбрать себе что-то с конфетной полки, один из покупателей начал хлопать в ладони и оттеснил косолапого в сторону двери соседского магазина сантехники.

Полицейский из местного отделения Боб Дилли считает, что медведь, скорее всего, пришел в алкогольный магазин на запах.

«Здесь продается пища, которая пахнет, поэтому мишка решил это проверить и пришел по зову своего носа», – говорит Дилли.

Боб Дилли также добавил, что за 19 лет службы он практически никогда не видел, чтобы медведь вёл себя подобным образом: «Обычно они никогда не входят через центральную дверь. Но в этом случае дверь магазина была слишком соблазнительно открыта».

Текст: Flytothesky.ruНичего особенного. Просто медведь зашел в магазин спиртных напитков

 
 
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Неожиданный клиент посетил алкогольный магазин в г. Джуно (Аляска). На видео с камеры наблюдения видно, как косолапый, нимало не смущаясь, зашел в магазин Liquor Barrel...

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