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Instagram: как белорусы празднуют 3 июля

03.07.2017 18:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июл — Sputnik. Белорусы делятся фотографиями празднования Дня Независимости в социальных сетях, Sputnik отобрал несколько интересных снимков.

Для Беларуси День Независимости — главный государственный праздник: в этот день к гуляниям подключаются десятки тысяч человек по всей стране. После главного события — военного парада — празднования не заканчиваются, а люди собираются вместе на концертах и других мероприятиях.

Sputnik публикует некоторые фотографии того, как белорусы празднуют 3 июля — несмотря на прохладную и дождливую погоду, на лицах у многих улыбки.

Красуй, Беларусь!

 
Теги: Минск
 
 
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В День Независимости многие присоединяются к празднику семьями, большими компаниями и активно публикуют фотографии в социальных сетях.

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