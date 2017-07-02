Instagram: как белорусы празднуют 3 июля

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Белорусы делятся фотографиями празднования Дня Независимости в социальных сетях, Sputnik отобрал несколько интересных снимков.

Для Беларуси День Независимости — главный государственный праздник: в этот день к гуляниям подключаются десятки тысяч человек по всей стране. После главного события — военного парада — празднования не заканчиваются, а люди собираются вместе на концертах и других мероприятиях.

Sputnik публикует некоторые фотографии того, как белорусы празднуют 3 июля — несмотря на прохладную и дождливую погоду, на лицах у многих улыбки.