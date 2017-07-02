Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Крис «Барр» Мартин – подкастер и комик из Вашингтона, но сейчас он стал еще более известным как папа, который с юмором троллит свою дочку в Instagram.

В его Instagram сейчас 135 тысяч фоловеров (что вдвое превышает количество фоловеров его дочери Кэсси) – и всё это благодаря веселым пародиям Криса на селфи Кэсси. Подшучивает ли он над её бровями, очками, татуировками или позами, результат неизменно получается забавный и смешной, причем делает Крис это творчески, с вдохновением и с изрядным чувством юмора. Кэсси, кстати, тоже девушка с юмором и совершенно на папу не обижается.









































Текст: Flytothesky.ru