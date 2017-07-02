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Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети
03.07.2017 18:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Крис «Барр» Мартин – подкастер и комик из Вашингтона, но сейчас он стал еще более известным как папа, который с юмором троллит свою дочку в Instagram.
В его
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Крис «Барр» Мартин – подкастер и комик из Вашингтона, но сейчас он стал еще более известным как папа, который с юмором троллит свою дочку в Instagram. В его Instagram сейчас...
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