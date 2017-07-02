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Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

03.07.2017 18:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Крис «Барр» Мартин – подкастер и комик из Вашингтона, но сейчас он стал еще более известным как папа, который с юмором троллит свою дочку в Instagram.

В его Instagram сейчас 135 тысяч фоловеров (что вдвое превышает количество фоловеров его дочери Кэсси) – и всё это благодаря веселым пародиям Криса на селфи Кэсси. Подшучивает ли он над её бровями, очками, татуировками или позами, результат неизменно получается забавный и смешной, причем делает Крис это творчески, с вдохновением и с изрядным чувством юмора. Кэсси, кстати, тоже девушка с юмором и совершенно на папу не обижается.

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Отец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

Текст: Flytothesky.ruОтец троллит дочь, копируя ее селфи, и становится популярным в сети

 
 
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Крис «Барр» Мартин – подкастер и комик из Вашингтона, но сейчас он стал еще более известным как папа, который с юмором троллит свою дочку в Instagram. В его Instagram сейчас...

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