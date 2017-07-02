Татуировщик сделал предложение своей девушке, попросив ее выбрать «да» или «нет» на татуировке

Вы когда-нибудь подсовывали своей партнерше записку с просьбой отметить поле «да» или «нет», чтобы узнать её ответ? А один татуировщик из Колорадо взял и усовершенствовал эту идею, когда недавно делал своей девушке предложение. Винни Капальдо-Смит решил задать этот вопрос своей подруге Брук Вударк, уговорив ее нанести татуировку на его лодыжку, но когда Винни поднял шорты, девушка с удивлением обнаружила там уже готовую татуировку! «Ты выйдешь за меня замуж?» гласила надпись, а под ней были два пустых квадратика: один для «да», а другой для «нет». Какой ответ она выбрала? Посмотрите, чтобы убедиться сами. Видео уже просмотрели более 12 миллионов раз, после того как Брук выложила его на Facebook.

Татуировщик Винни Капальдо-Смит придумал лучший способ сделать предложение своей девушке Брук

Винни всегда говорил, что хочет, чтобы я сделала ему татуировку. Сегодня он на этом настаивал. Я нарисовала простенькое сердечко на лодыжке… а потом я была сражена прекрасным кольцом и предложением моего будущего мужа! Я так счастлива!



Он дал ей машинку и попросил сделать татуировку на его ноге…





Но когда Винни поднял шорты, вот что она обнаружила! К его радости, девушка выбрала «да»





Излишне говорить, что Брук была на седьмом небе от счастья

Текст: Flytothesky.ru