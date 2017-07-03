20 мантр, которые смогут откорректировать ваше отношение к жизни

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала более счастливой, вы должны откорректировать свое к ней отношение. Это то, как вы справляетесь со стрессом, что, собственно, и определяет, насколько эффективно вы сможете достичь состояния удовлетворенности и счастья.





Ключом является осознание того, что заботы, разочарования и стрессовые мысли, которые сидят в вашей голове, полностью являются продуктом вашего собственного производства. И вы можете изгнать их почти мгновенно, откорректировав свое отношение. Иными словами, замените свои негативные мысли положительными альтернативами. Взгляните на приведенные ниже фразы. Выберите одну (или больше) из них, то есть ту, которая наиболее резонирует с вашими нынешними обстоятельствами, и используйте как мантру, повторяя её самому себе в тот момент, когда вы чувствуете, что внутри вас расползается негатив.

1. Большинство людей делают себя несчастными просто потому, что они не в состоянии принять жизнь такой, какой она есть. Подумайте над этим.

2. Счастье начинается не с лучших отношений, лучшего образования, лучшей работы или большого количества денег. Оно начинается с вашего мышления и того, что вы говорите самому себе сегодня.

3. Возможно, вы не можете контролировать все, что с вами происходит, но вы можете сделать так, чтобы это меньше на вас влияло.

4. Когда вы больше не можете изменить ситуацию, измените себя. И это меняет всё.

5. Вы сами выбираете, что для вас важно, а что нет. Всё в вашей жизни имеет ровно то значение, которое вы ему сами придаёте.

6. Используйте свои текущие проблемы и разочарования так, чтобы они вас мотивировали, а не раздражали. Вы сами контролируете то, как вы воспринимаете жизнь.

7. Беспокойство никогда не меняет результат. Дышите глубже и меньше тревожьтесь. Настраивайте свой разум на то, чтобы видеть урок в каждой ситуации, а затем делайте правильные выводы.

8. Будьте избирательны в своих битвах. Хороший мир всегда лучше, нежели отстаивание собственной правоты. Вам просто не нужно присоединяться к каждому конфликту, в который вас втягивают.

9. Даже когда вы расстроены, не взращивайте в себе ненависть – держите свое сердце и разум широко открытыми. Мир – это не отсутствие боли, а присутствие любви.

10. Просто пожелайте людям добра, даже если они грубы с вами. Принятие их негативной энергии только наносит вам вред.

11. Счастье и негативное мышление не умеют сосуществовать. У того, кто движется вперед с позитивным отношением, всегда всё получается.

12. По правде говоря, мы либо делаем себя несчастными, либо делаем себя сильными. В итоге объем работы получается одинаковый.

13. Когда вы умеете быть внимательным, всё вокруг становится вашим учителем. Находите время для того, чтобы наблюдать и слушать. Находите время, чтобы узнавать что-то новое.

14. Мы изучаем наш путь в процессе движения по нему. Отпустите прошлое, которое уже для вас бесполезно, и просто будьте благодарны ему за то, что оно привело вас туда, где вы сейчас – к этому новому началу.

15. Подумайте обо всех сотнях тысяч шагов и промахов, шансов и совпадений, которые привели вас к этому текущему моменту. В каком-то смысле это похоже на самое большое чудо в мире, не правда ли?

16. Истина в том, что если вы не отпустите ситуацию и если вы не простите себя, вы не сможете двигаться вперед.

17. Отпустить не значит забыть прошлое; речь идет о том, чтобы в вашем настоящем присутствовали мудрость и сила.

18. Переход на совершенно новый путь труден, но это не сложнее, нежели оставаться в ситуации, которая больше вам не подходит или больше не существует.

19. Иногда вам просто нужно перестать волноваться, удивляться и сомневаться. Верьте в то, что все сработает – может быть, не так, как вы планировали, но наверняка так, как это должно быть.

20. Держите голову поднятой, а сердце открытым. Лучшие дни уже идут к вам навстречу!

Прежде всего, такие мантры служат в качестве здорового инструмента преодоления неизбежных разочарований в жизни и понимания того, как эффективно с ними справляться.

Когда вы оказываетесь перед удручающей реальностью, ваша первая реакция заключается в том, чтобы отрицать эту ситуацию или вообще игнорировать её. Если вы заметили, что делаете нечто подобное, пришло время взять паузу и переключить свое внимание на принятие реальности и корректирования своего отношения. Конечно, это не самое простое занятие, но это того стоит.

В конце концов, вы воспринимаете этот мир через призму того, что творится у вас внутри: что вы думаете, что вы видите, и кем вы в конечном итоге становитесь. Выбирайте свои мысли с умом. Подумайте, как вы хотите жить уже сегодня.

Текст: Flytothesky.ru