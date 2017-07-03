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10 интересных фактов о животных, которые вас удивят
03.07.2017 22:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
У людей давно существуют определённые стереотипы касательно некоторых животных: собаки преданные, львы смелые, лисицы хитрые, ослы упрямые. Давайте рассмотрим 10 фактов о животных, которые, вероятно, вас очень удивят.
1. На самом деле питбультерьеры не являются агрессивными
За питбулями закрепилась дурная слава агрессивных и опасных собак, хотя на самом деле это не так. Они агрессивны
2. Раньше муравьи использовались в качестве медицинских инструментов
Муравьи – это потрясающе сильные и высокоорганизованные существа, хотя мы к ним относимся скорее как к раздражающим насекомым-вредителям. Вы будете удивлены, но на протяжении веков муравьи использовались в качестве медицинского инструмента. До того как были изобретены шовные материалы и стягивающие пластыри,
3. Драконы с острова Комодо – это на удивление слабые животные
Само слово «дракон» ассоциируется с огромным, страшным и сильным животным, даже если оно не летает и не дышит огнём. Комодский варан заработал репутацию современного дракона за свои размеры, и фактически он является крупнейшим ящером на планете. «Дракон» может вырасти до 3 метров в длину, но его укус, оказывается,
4. Аллигаторы умеют танцевать любовные танцы
Аллигаторы – животные устрашающие. Люди всегда боялись и почитали их, считая аллигаторов самыми опасными хищниками земной фауны. Однако в брачный период они демонстрируют удивительно трогательную и очаровательную технику ухаживания: перед спариванием аллигаторы
5. Львы выживают за счёт активного детоубийства
Благородный царь джунглей – это скорее семейный убийца, нежели заботливый отец из мультфильма «Король Лев». Когда самцы достигают половой зрелости (около двух лет), их выгоняют из прайда. Фактически они вынуждены сражаться за свою жизнь и учиться выживать. Со временем они матереют и начинают организацию своего собственного прайда, убивая других самцов. А затем для упрочения своей власти они
6. Муравьеды агрессивны
Муравьеды ошибочно считаются безвредными, миролюбивыми животными. Они медлительные, почти слепые и слабослышащие, у них даже нет зубов. Однако их внешность может быть обманчива. В гневе эти крупные животные
7. Комары – самые опасные убийцы в природе
Как мы ненавидим комаров в летнее время за их непрекращающееся жужжание и пренеприятные укусы! Конечно, для нас это всего лишь раздражающие насекомые, и вряд ли мы их боимся. Однако именно они являются опаснейшими убийцами в природе, можно сказать, серийными убийцами. Комары – это одна из основных причин смертности среди животных, а также они переносят смертельные заболевания (малярия, лихорадка денге и вирус Западного Нила). На их счету почти
8. Быки – дальтоники
Как мы представляем себе корриду? Матадор ловко размахивает красным плащом перед быком, провоцируя в нём агрессию. Образ правильный, но только наполовину. Быки
9. Кенгуру – это жестокие и агрессивные драчуны
Кенгуру прочно ассоциируются с Австралией. Они изображены на гербе и являются символом многих местных спортивных команд (регби, футбол, бокс). Увы, но милое, симпатичное и игривое животное кенгуру – это всего лишь стереотип. В реальности кенгуру весьма агрессивны: мускулистые задние ноги и крупные ступни делают из них опаснейших кикбоксеров. Кенгуру-самец превращается в монстра в брачный период, а своими ногами он способен не только ломать кости, но и убивать. Это как раз тот случай, когда милая внешность обманчива!
10. Куриный глаз является новым, уникальным состоянием материи
Мелкие, суетливые, но в целом полезные – именно так мы относимся к курицам, считая их животными, способными только кудахтать и нести яйца. Однако ученые обнаружили, что куриный глаз представляет собой совершенно новое состояние материи:
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У людей давно существуют определённые стереотипы касательно некоторых животных: собаки преданные, львы смелые, лисицы хитрые, ослы упрямые. Давайте рассмотрим 10...
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