10 интересных фактов о животных, которые вас удивят

У людей давно существуют определённые стереотипы касательно некоторых животных: собаки преданные, львы смелые, лисицы хитрые, ослы упрямые. Давайте рассмотрим 10 фактов о животных, которые, вероятно, вас очень удивят.

1. На самом деле питбультерьеры не являются агрессивными





За питбулями закрепилась дурная слава агрессивных и опасных собак, хотя на самом деле это не так. Они агрессивны не более любой другой породы собак. Питбули были первоначально выведены для собачьих боев, но для человека – это вполне дружественная собака. Травмы, причинённые питбулями, не являются показателем большей агрессивности, а скорее результатом генетики в виде наличия более мощной челюсти. Они просто сильнее, а не опаснее. Кстати, воспитание и поведение собаки во многом зависит и от её владельца, не так ли?

2. Раньше муравьи использовались в качестве медицинских инструментов





Муравьи – это потрясающе сильные и высокоорганизованные существа, хотя мы к ним относимся скорее как к раздражающим насекомым-вредителям. Вы будете удивлены, но на протяжении веков муравьи использовались в качестве медицинского инструмента. До того как были изобретены шовные материалы и стягивающие пластыри, люди прибегали к помощи мощных муравьиных челюстей. Врачи древности сооружали своеобразные «муравьиные зажимы» вокруг раны, а затем удаляли туловища, оставляя лишь головы муравьёв. Такая терапия начала применяться еще 3000 лет назад и оставалась популярной вплоть до 17 века.

3. Драконы с острова Комодо – это на удивление слабые животные





Само слово «дракон» ассоциируется с огромным, страшным и сильным животным, даже если оно не летает и не дышит огнём. Комодский варан заработал репутацию современного дракона за свои размеры, и фактически он является крупнейшим ящером на планете. «Дракон» может вырасти до 3 метров в длину, но его укус, оказывается, слабее , чем укус обычной домашней кошки. Именно так! Ваша домашняя любимица (или любимец) пострашнее могучего дракона с острова Комодо. Если комодский варан захочет кого-то укусить, то, вероятнее всего, он повредит себе и челюсть, и череп. Охотится этот гигантский слабак с помощью ядовитой слюны , иначе у дракона просто не хватит сил справиться с жертвой.

4. Аллигаторы умеют танцевать любовные танцы

Аллигаторы – животные устрашающие. Люди всегда боялись и почитали их, считая аллигаторов самыми опасными хищниками земной фауны. Однако в брачный период они демонстрируют удивительно трогательную и очаровательную технику ухаживания: перед спариванием аллигаторы танцуют . Самец лежит в воде и вибрирует животом на низкой частоте, которую человеческое ухо уловить не может. Эти звуковые волны сотрясают всё тело жениха, образуя вокруг него миниатюрные фонтанчики воды. Аллигатор будет исполнять сей сексуальный танец до тех пор, пока самка не выберет его в качестве партнера. Прямо как в сказке: только вместо принца под окном дама получает романтического бродягу-убийцу из болота.

5. Львы выживают за счёт активного детоубийства





Благородный царь джунглей – это скорее семейный убийца, нежели заботливый отец из мультфильма «Король Лев». Когда самцы достигают половой зрелости (около двух лет), их выгоняют из прайда. Фактически они вынуждены сражаться за свою жизнь и учиться выживать. Со временем они матереют и начинают организацию своего собственного прайда, убивая других самцов. А затем для упрочения своей власти они убивают и львят, не являющихся их отпрысками.

6. Муравьеды агрессивны





Муравьеды ошибочно считаются безвредными, миролюбивыми животными. Они медлительные, почти слепые и слабослышащие, у них даже нет зубов. Однако их внешность может быть обманчива. В гневе эти крупные животные могут быть по-настоящему опасны. Они вырастают до 2 метров в длину, и у них есть острые когти, которыми они разрывают муравейники. Были даже зафиксированы случаи нападения муравьеда на человека, так в 2012 году муравьедом был убит житель Бразилии. Казалось бы, подслеповатое и глуховатое животное нанесло мужчине колотые раны рук и ног, повредив бедренную артерию, что и привело к летальному исходу.

7. Комары – самые опасные убийцы в природе





Как мы ненавидим комаров в летнее время за их непрекращающееся жужжание и пренеприятные укусы! Конечно, для нас это всего лишь раздражающие насекомые, и вряд ли мы их боимся. Однако именно они являются опаснейшими убийцами в природе, можно сказать, серийными убийцами. Комары – это одна из основных причин смертности среди животных, а также они переносят смертельные заболевания (малярия, лихорадка денге и вирус Западного Нила). На их счету почти три миллиона смертей живых существ в год. И это рекорд по кровожадности!

8. Быки – дальтоники





Как мы представляем себе корриду? Матадор ловко размахивает красным плащом перед быком, провоцируя в нём агрессию. Образ правильный, но только наполовину. Быки не воспринимают красную ткань, точнее, они не различают красный цвет, и отреагируют одинаково агрессивно и на синий, и на белый плащ. Их раздражает движение и хлопанье ткани. Однако культовым цветом корриды стал именно красный, цвет крови.

9. Кенгуру – это жестокие и агрессивные драчуны





Кенгуру прочно ассоциируются с Австралией. Они изображены на гербе и являются символом многих местных спортивных команд (регби, футбол, бокс). Увы, но милое, симпатичное и игривое животное кенгуру – это всего лишь стереотип. В реальности кенгуру весьма агрессивны: мускулистые задние ноги и крупные ступни делают из них опаснейших кикбоксеров. Кенгуру-самец превращается в монстра в брачный период, а своими ногами он способен не только ломать кости, но и убивать. Это как раз тот случай, когда милая внешность обманчива!

10. Куриный глаз является новым, уникальным состоянием материи





Мелкие, суетливые, но в целом полезные – именно так мы относимся к курицам, считая их животными, способными только кудахтать и нести яйца. Однако ученые обнаружили, что куриный глаз представляет собой совершенно новое состояние материи: неупорядоченную гипероднородность . Как выяснилось, ткани куриного глаза обладают свойствами и кристалла, и воды. Это поразительное открытие вполне может привести к производству кардинально новых материалов. Оказывается, простая курица может дать человечеству не только еду, но и стать ключом к созданию удивительных технологий.

Текст: Flytothesky.ru