2 трудные вещи, которые необходимо сделать для того, чтобы стать счастливым человеком

Да, ради счастья вам придется делать некомфортные вещи. То, чего большинство людей избегает. То, что вас пугает. То, что другие не могут сделать вместо вас. То, что заставляет вас сомневаться, сколько еще вы сможете выдержать и продвигаться вперед. Почему? Потому что это то, что в конечном итоге определяет вас самого.





Конечно, можно проигнорировать. Затягивать. Искать оправдания. Притворяться, будто это не относится к вам и вашей жизненной ситуации. Но от реальности не спрячешься. Самые простые люди достигают огромного счастья и невероятных успехов тогда, когда они выходят из своих зон комфорта и делают то, на что у более талантливых людей не хватает мужества, драйва или решимости.

Итак, трудные вещи, которые приведут вас к счастью

1. Практикуйте самодисциплину в малых, но ежедневных дозах

Подумайте о наиболее распространенных проблемах, с которыми мы постоянно имеем дело: от отсутствия присутствия до недостатка физических упражнений, от нездорового питания до привычки все откладывать. В большинстве случаев подобные проблемы вызваны не физическим недугом, а слабостью ума – слабостью нашей самодисциплины.

Как и каждый мускул в теле, ум тоже нужно тренировать. Если вы не будете подталкивать себя сотнями маленьких пинков, то в один прекрасный день вы споткнетесь и рухнете, значительно усложняя себе жизнь. Вы можете доказать себе, что у вас есть мужество, чтобы выйти на ринг и сражаться с жизнью.

Самодисциплина строится благодаря множеству небольших ежедневных побед. Это индивидуальный выбор, который мы делаем изо дня в день, создавая мышцы «умственной силы». Самодисциплина – это навык, который нужно оттачивать. Это способность преодолевать препятствия и соблазны и делать правильные вещи. И это значит жертвовать сиюминутными удовольствиями и желаниями ради того, что важно в жизни.

С чего же начать, если ваша жизнь в полном беспорядке, и у вас практически отсутствует самодисциплина и самоконтроль? Начните с малого. С очень и очень малого. Например, с простого мытья посуды. Это всего лишь один маленький шаг вперед: сразу после еды помойте посуду, а не оставляйте её на потом. Именно так начинают вырабатываться ежедневные правильные ритуалы.

2. Отпустите тревожность и просто станьте сторонним наблюдателем мыслей, которые вас беспокоят

Основной причиной большинства стрессов у людей является их упрямая склонность держаться за свои стрессовые мысли. Другими словами, мы упорно надеемся на то, что все будет так, как мы себе представляем, а затем усложняем свою жизнь, когда наше воображение не соответствует реальности.

Итак, как мы можем отпустить тревожность и жить лучше? В первую очередь, придя к пониманию, что незачем и не за что держаться. Большинство вещей (ситуации, проблемы, заботы, идеалы, ожидания), за которые мы отчаянно цепляемся, как будто они настоящие, на самом деле не существуют. Или, если они и существуют в той или иной форме, они видоизменяются или же живут только в нашем сознании. Когда до вас дойдёт эта простая истина, жить станет намного легче. Это искусство отпускания. И оно начинается с вашего мышления.

То, что вы должны запомнить: только потому, что окружающий вас мир запутан и хаотичен, не значит, что мир внутри вас тоже должен быть запутанным и хаотичным. И вы можете избавиться от этой путаницы и хаоса внутри вас, созданных другими людьми, вашим прошлым, неконтролируемыми событиями или вашим настроением, просто став сторонним наблюдателем своих мыслей. Зафиксируйте мысли, бродящие в вашей голове, но не выносите им оценочных суждений. Давая оценку «это хорошо» или «это плохо», вы снова сеете хаос.

Просто понаблюдайте за мыслями и вашей реакцией на них. Скорее всего, вы испытываете большое удивление, что вы способны их отпустить, изменить и стать выше этого хаоса. И этот процесс наблюдения за мышлением – это самая настоящая алхимия истинной осознанности. Это момент, когда вы станете, возможно, впервые по-настоящему здравомыслящим человеком.

Поэтому именно сегодня пусть это будет вашим напоминанием о том, чтобы избавиться от всех мелких неприятностей. Проживайте свой день осознанно. Зафиксируйте хотя бы одно незначительное разочарование, которое обычно вас безумно тревожит. Затем сделайте себе одолжение и просто отпустите его. Это свобода контроля над тем, как вы себя ощущаете. И осознайте, что вы можете расширить этот уровень контроля до любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь в жизни. Когда вы мыслите позитивнее, вы живете лучше. И жизнь становится счастливее.

Текст: Flytothesky.ru