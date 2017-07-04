Что нужно для оформления визы в США?

Если вы планируете выезд в США, то должны знать о некоторых нюансах того, что нужно, чтобы получить визу в США. Будучи страной невероятных возможностей, Америка требует от всех граждан, которые приезжают сюда, соответствующих документов. Страна ежегодно принимает десятки тысяч бизнесменов, туристов, студентов, учеников, которые приезжают в Америку по обмену, а также людей, которые едут сюда за качественным медицинским обслуживанием.

Получить визу в США самостоятельно вполне возможно, но эта процедура сама по себе является очень сложной и ошибок допускать в этом деле никак нельзя. Если вы хотите существенно упростить и ускорить процесс, тогда лучше всего обратиться в компанию Visahelp.kz. Она возьмет на себя всё, чтобы вы получили оформленную визу для посещения Америки. На сегодняшний день появились дополнительные требования к документам на визу в США, что существенно усложняет процесс. Не точно заполненные данные и малейшая ошибка могут затянуть процесс получения визы на очень долгий период.

Среди основного перечня документов, которые нужны, если вы собираетесь подавать на визу в Америку, это загранпаспорт, национальный паспорт, цветное фото размером 5 на 5 см, справка с работы, подтверждение платежеспособности, документы, которые подтверждают состав семьи, разрешение на выезд от родителей, если мы говорим про несовершеннолетних лиц и так далее. Многие не берут во внимание дополнительные документы, которые также необходимы для оформления визы.

Если мы говорим про деловую визу, то здесь нужен приказ о командировке в какую-либо организацию, которая находится на территории Америки. Как вариант, американская компания сама может сделать для вас приглашение. Есть ещё и гостевая виза, которая выдается сугубо по приглашению. Сроки пребывания в стране, контакты принимающей стороны должны быть указаны в документах на гостевую визу. Если мы говорим про студенческую визу, то для этого необходимо уведомление от учебного заведения, которое подтверждает, что студент поступил на обучение в страну.

Как вы видите, не всё так просто, но процесс подготовки документов для получения визы в США можно существенно упростить, если обратиться в профессиональную компанию. Одной из таких компаний и является та, найти которую вы можете на сайте Visahelp.kz. Здесь вы сможете ознакомиться со всеми нюансами оформления визы. Стоимость самой визы является относительно небольшой. Вам нужно будет заплатить всего 160 американских долларов.