Эти хитрости заставят ваш мозг контролировать уровень потребляемой пищи

Переедание является существенной проблемой для многих людей, ведь зачастую они попросту не умеют правильно распознавать и трактовать истинные сигналы голода. Не говоря уже о том, что многие люди налегают на пищу, чтобы справиться с эмоциями, со стрессом, отвлечься от скуки или по причине расстройства пищевого поведения. Как же «переучить» свой мозг, чтобы перестать переедать, и что для этого делать?





1. Научите свой мозг «измерять» голод, чтобы перестать переедать

Задайте себе следующий вопрос: «По шкале от одного до десяти, насколько я голоден?» Допустим, 10 – это пребывание без еды более 24 часов, а 1 – это вы только что плотно поужинали. Если вы посмотрите на свой уровень голода с такой точки зрения, то увидите, что в буквальном смысле вы вряд ли голодны, не так чтоб очень сыты, а находитесь на шкале где-то посередине. Идентификация уровня голода поможет вам понять, что делать: съесть легкий салатик или подождать еще несколько часов.

2. Научите свой мозг обращать внимание на признаки голода

Ваш желудок урчит? Испытываете легкое головокружение? Ваше тело знает, когда оно нуждается в пище, и оно посылает очень заметные сигналы (тот же урчащий живот), причем настолько, что даже другие люди могут услышать, что вы голодны. Если вы не получаете таких сигналов, вряд ли вы действительно настолько голодны, как вам кажется.

3. Зафиксируйте свое текущее эмоциональное состояние, чтобы перестать переедать

Осознание вашего эмоционального состояния поможет вам увидеть закономерности, когда ваш мозг посылает сигналы о еде. «Еда для комфорта» – это заедание стресса или поднятие своего настроения. Ощущение тепла, благополучия и счастья является именно тем, что нам нужно, когда мы расстроены, взволнованы или находимся в печали. Наши эмоции влияют на нас, и мы ищем утешение в пище. Избегайте подобной ловушки путем фиксации и осознания своих эмоций, прежде чем отправиться на кухню, чтобы перекусить. Это один из способов тренировать свой мозг, чтобы перестать переедать. Прилепите стикер на дверцу холодильника или там, где вы храните запасы печенья, с предупреждением: «Остановись! Подумай, как ты себя чувствуешь?» Это упражнение для мозга заключается в том, чтобы научиться «ловить себя за руку» прежде, чем вы решите поесть.

4. Научите свой мозг замечать переедание

Нам всем нужна пища, чтобы жить. Само собой разумеется, что никто из нас не может без неё обойтись, но где предел количества пищи и как научить мозг вовремя останавливаться? Повышение уровня самоэффективности может помочь избежать переедания. Фактически, это ваша вера в себя и установка на умеренное питание. Увеличьте свою самоэффективность, запоминая все случаи, когда вы вовремя остановили себя от переедания, чтобы постоянно тренировать свой мозг замечать это.

5. Научите свой мозг замечать влияние маркетинга на переедание

Всякий раз, когда мы выбираем продукты в магазине, маркетинг и реклама работают против нас, ведь их цель влиять на нас и заставлять покупать и потреблять больше продуктов. И это повсеместно: от ресторанов до маленьких лавочек. Размер тарелок и размер упаковки, освещение и дизайн, цвет и удобство – все эти факторы способствуют тому, сколько пищи съест человек.

Каждый раз, когда мы голодны, мы делаем выбор не только, что есть, но и сколько есть. Определенные сигналы мозга заставляют нас продолжать есть, даже когда мы уже насытились. Например, ваш мозг говорит, что нужно есть, пока ваша тарелка не опустеет. Используйте меньшую тарелку. Вы не можете остановиться есть чипсы, если уже открыли пачку? Покупайте меньшие пачки. Кроме того, мы переедаем тогда, когда не можем понять, что мы больше не голодны, и в этом немалую роль играет размер порций и, соответственно, размер тарелок. Чем больше тарелка и порция, тем больше вы едите: «Как я могу быть уже сытым, если у меня тарелка еще наполовину полная?»

Текст: Flytothesky.ru