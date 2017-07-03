5 пищевых привычек, которые укорачивают вам жизнь

«Единственный способ сохранить свое здоровье – есть то, что вы не хотите, пить то, что вам не нравится, и делать то, что вы бы предпочли не делать» – Марк Твен





Ожирение и сокращение продолжительности жизни. Из-за привычки. Из-за потребительства. Потому что мы давно купились на широко рекламируемую, но вредоносную идею, что комфорт превыше всего. И многие уже пали жертвой этой идеи, ошибочно считая (но свято в это веря), что все продукты, независимо от того, как они производятся или из чего состоят, – это просто средство пропитания.

Однако еда, которую мы банально кладем в рот, оказывает серьезное влияние на наше настоящее и будущее здоровье; тем не менее, мы упорно продолжаем не учитывать или не понимать важность пищевых привычек. Давайте рассмотрим, какие из них наиболее нездоровые, то есть серьезно вредящие здоровью и сокращающие нам жизнь.

1. Слишком много сахара в обработанных продуктах

Потребление сахара вызывает больше вреда, с точки зрения здоровья, чем любой другой существующий пищевой продукт. Рафинированный сахар (а также обработанные зерновые и фруктоза) провоцирует множество проблем со здоровьем, где лидируют сердечные заболевания и диабет. Все обработанные продукты, включая предварительно приготовленные и упакованные овощи и консервированные фрукты (то есть две категории продуктов, которые считаются «здоровыми») нередко изобилуют сахаром. От конфет и сладкой газировки до блюд для микроволновки и мясных продуктов сахар добавляется к большинству полуфабрикатов.

2. Инсулинорезистентные ингредиенты

Сюда тоже включаются продукты и напитки, насыщенные сахаром. Инсулин является основным фактором процесса старения, а также может отрицательно влиять на многочисленные физиологические функции, например, инсулинорезистентность печени проявляется в диабете типа 2; инсулинорезистентность мозга проявляется в деменции (включая болезнь Альцгеймера); инсулинорезистентность почек проявляется в почечной болезни и т.д. Проблема в том, что резистентность к инсулину может подавлять нормальное функционирование жизненно важных органов. Уберите из рациона сахар, фруктозу и искусственные подсластители.

3. Транс-жиры

Простыми словами, транс-жиры препятствуют кровообращению и способствуют развитию болезней сердца. Артерии не могут вырабатывать необходимые вещества, поддерживающие здоровье клеток, и это со временем приводит к весьма печальным результатам. Поэтому забудьте о маргарине, чипсах, попкорне, крекерах и пирожных.

4. Низкий уровень витамина D

Витамин D необходим человеческому организму для профилактики заболеваний и увеличения продолжительности жизни. Его потребление защищает от многочисленных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и аутоиммунные, в также заболевания легких и онкозаболевания. Витамин D способствует оптимальной работе мозга и восстановлению клеток нервной системы. Пожилые люди с низким уровнем витамина D подвержены удвоенному риску развития деменции, включая болезнь Альцгеймера. Этот витамин также обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами. Воздействие солнечного света является идеальным методом получения и аккумуляции витамина D, плюс соответствующие продукты: рыба, молочные продукты, сыр и яичные желтки.

5. Алкоголь

Конечно, алкоголь – это не еда, и некоторые его разновидности (например, красное вино) могут даже иметь определенные преимущества для здоровья. Однако чрезмерное потребление алкоголя убивает организм. Прежде всего нарушаются функции печени и мозга. Цирроз (необратимое рубцевание) печени – основная причина смерти от длительного злоупотребления алкоголем. Именно цирроз дал цифру в 1,2 млн. смертей в 2014 году, что на 150 % больше, чем в 1990 году.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Эти хитрости заставят ваш мозг контролировать уровень потребляемой пищи