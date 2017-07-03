Вирусные фотографии, которые наделали много шума, но оказались подделкой

Интернет — удивительная штука, которая была изобретена для хранения и быстрого обмена информацией. Так и произошло. Мало кто сегодня не подписан на десяток интересных пабликов в социальных сетях. Однако у этой глобальной информатизации есть и негативные эффекты. Например, фейковые новости. Стоит крупному сообществу опубликовать ложную, но необычную фотографию, как ее сразу же подхватывает аудитория и разносит по всем закоулкам сети.

А ведь многие пользователи действительно принимали эти кадры за чистую монету!