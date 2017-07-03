|
Вирусные фотографии, которые наделали много шума, но оказались подделкой
04.07.2017 11:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Интернет — удивительная штука, которая была изобретена для хранения и быстрого обмена информацией. Так и произошло. Мало кто сегодня не подписан на десяток интересных пабликов в социальных сетях. Однако у этой глобальной информатизации есть и негативные эффекты. Например, фейковые новости. Стоит крупному сообществу опубликовать ложную, но необычную фотографию, как ее сразу же подхватывает аудитория и разносит по всем закоулкам сети.
А ведь многие пользователи действительно принимали эти кадры за чистую монету!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет — удивительная штука, которая была изобретена для хранения и быстрого обмена информацией. Так и произошло. Мало кто сегодня не подписан на десяток...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии