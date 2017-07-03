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Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

04.07.2017 13:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы думаете, что в Instagram и так много очаровательных щенков, это вы еще не видели чау-чау Паффи. Мы не очень-то уверены, что это собака, возможно, это плюшевый мишка или белая зефиринка, но Паффи невероятно мил и обворожителен.

Он родился 13 февраля 2017 года в Китае, но в июне переехал на постоянное место жительства в Малайзию. Его новая мама получила Паффи на день рождения и влюбилась в пушистого парня с первого взгляда. Она моментально стала делиться ежедневными приключениями Паффи в Instagram. Теперь его аудитория составляет 58,8 тысячи фоловеров, а ведь он на сайте и года еще не пробыл.

Чау-чау славятся не только своим богатым мехом и темно-синими языками. У них еще особенный характер, и они очень упрямы, когда дело доходит до обучения, перемен и общения с людьми, которых они не знают. Хотя они могут быть ленивыми, стеснительными и чрезмерно привязанными к своим владельцам, для счастливых хозяев этой древней китайской породы – это всё является частью шарма и харизмы чау-чау.

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

Текст: Flytothesky.ruЭтот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото

 
 
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Если вы думаете, что в Instagram и так много очаровательных щенков, это вы еще не видели чау-чау Паффи. Мы не очень-то уверены, что это собака, возможно, это плюшевый мишка...

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