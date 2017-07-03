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Этот пушистый клубок очаровал Instagram своими умилительными фото
04.07.2017 13:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы думаете, что в Instagram и так много очаровательных щенков, это вы еще не видели
Он родился 13 февраля 2017 года в Китае, но в июне переехал на постоянное место жительства в Малайзию. Его новая мама получила Паффи на день рождения и влюбилась в пушистого парня с первого взгляда. Она моментально стала делиться ежедневными приключениями Паффи в Instagram. Теперь его аудитория составляет 58,8 тысячи фоловеров, а ведь он на сайте и года еще не пробыл.
Чау-чау славятся не только своим богатым мехом и темно-синими языками. У них еще особенный характер, и они очень упрямы, когда дело доходит до обучения, перемен и общения с людьми, которых они не знают. Хотя они могут быть ленивыми, стеснительными и чрезмерно привязанными к своим владельцам, для счастливых хозяев этой древней китайской породы – это всё является частью шарма и харизмы чау-чау.
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Если вы думаете, что в Instagram и так много очаровательных щенков, это вы еще не видели чау-чау Паффи. Мы не очень-то уверены, что это собака, возможно, это плюшевый мишка...
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