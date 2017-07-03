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Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

04.07.2017 13:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Черри Блоссом, поросенок, который многое пережил в своей жизни. Эта девочка была очень больна и её бросили в приюте. «У нее был невероятно тяжелый случай саркоптической чесотки, – рассказывает Джен Сэйл, генеральный директор и основатель приюта Sale Ranch. – Если это не лечить, то последствия фатальны».

Человек, принесший её в приют, сказал, что поросенок бездомный. Однако работники приюта считают, что причиной болезни были ужасные условия, в которых содержалась Черри Блоссом. «Скорее всего, она родилась в тесноте и грязи, – говорит Джен Сэйл. – Она ребенок, и ее развивающаяся иммунная система получила сильный удар».

«Когда она попала к нам, она испытывала мучительную боль, – говорит Джен. – Все, что она чувствовала, – это грусть и дискомфорт. Она искала в нас утешение. Даже если ей было очень больно, она прижималась и хотела, чтобы мы гладили ей животик. Черри Блоссом – это пример того, какими всепрощающими и любящими могут быть животные».

Через два месяца лечения, любви и заботы поросенок выздоровел, а кожа полностью зажила. «Преображение действительно потрясающее».

Очень больной поросенок по имени Черри Блоссом был оставлен в приюте

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

Человек, принесший её в приют, сказал, что поросенок бездомный

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

«Скорее всего, она родилась в тесноте и грязи»

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

«Она искала в нас утешение. Даже если ей было очень больно»

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

«Она прижималась и хотела, чтобы мы гладили ей животик… Она – это пример того, какими всепрощающими могут быть животные»

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

Через два месяца лечения, любви и заботы поросенок выздоровел, а кожа полностью зажила

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

«Преображение действительно потрясающее»

Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

Текст: Flytothesky.ruУмирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился

 
 
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