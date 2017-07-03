|
Умирающий поросенок, оставленный в приюте, чудесным образом преобразился
04.07.2017 13:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Черри Блоссом, поросенок, который многое
Человек, принесший её в приют, сказал, что поросенок бездомный. Однако работники приюта считают, что причиной болезни были ужасные условия, в которых содержалась Черри Блоссом. «Скорее всего, она родилась в тесноте и грязи, – говорит Джен Сэйл. – Она ребенок, и ее развивающаяся иммунная система получила сильный удар».
«Когда она попала к нам, она испытывала мучительную боль, – говорит Джен. – Все, что она чувствовала, – это грусть и дискомфорт. Она искала в нас утешение. Даже если ей было очень больно, она прижималась и хотела, чтобы мы гладили ей животик. Черри Блоссом – это пример того, какими всепрощающими и любящими могут быть животные».
Через два месяца лечения, любви и заботы поросенок выздоровел, а кожа полностью зажила. «Преображение действительно потрясающее».
Очень больной поросенок по имени Черри Блоссом был оставлен в приюте
Человек, принесший её в приют, сказал, что поросенок бездомный
«Скорее всего, она родилась в тесноте и грязи»
«Она искала в нас утешение. Даже если ей было очень больно»
«Она прижималась и хотела, чтобы мы гладили ей животик… Она – это пример того, какими всепрощающими могут быть животные»
Через два месяца лечения, любви и заботы поросенок выздоровел, а кожа полностью зажила
«Преображение действительно потрясающее»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомьтесь, Черри Блоссом, поросенок, который многое пережил в своей жизни. Эта девочка была очень больна и её бросили в приюте. «У нее был невероятно тяжелый...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии