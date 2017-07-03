Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Еще в апреле Роб Арнольд из команды по очистке пляжей Rame Peninsula Beach Care отправился на свою привычную прогулку по живописному пляжу Трегантл в Великобритании, но вместо умиротворяющего пейзажа он обнаружил, что вся береговая линия покрыта «одеялом» из микропластиков.

«Я привык к мусору на пляже, поскольку занимаюсь этим уже четыре года, но именно в этот раз прогулка стала для меня настоящим шоком, приводящим в отчаяние, – рассказывает Роб. – Это было уже слишком, но я подумал, что мы все же можем попробовать убрать пляж. Мне пришло в голову сравнение, что океан вырвало всем этим прямо нам на берег, а мы просто обязаны его очистить».

И Роб приступил к уборке. С помощью местных волонтеров ему удалось собрать примерно 35 мешков мусора, среди которых он нашел батальон из пластмассовых игрушечных солдат, коллекцию ласт из LEGO и множество других предметов, большинство из которых сделаны из пластика.

Но когда Роб завершил генеральную уборку, он превратил найденный мусор в искусство, которое вы теперь можете увидеть на выставке в музее Лискирд. Это часть выставки The Plastic Age (Пластиковый период), в которой также представлены экспонаты от других активистов по уборке пляжей.

Это то, что обнаружил Роб Арнольд во время посещения живописного пляжа Трегантл





«Одеяло» из микропластики, покрывающее береговую линию





Роб и группа волонтеров приступили к уборке…





За один день им удалось собрать почти 35 мешков мусора





«Я привык к мусору на пляже, поскольку занимаюсь этим уже четыре года, но именно в этот раз прогулка стала для меня настоящим шоком, приводящим в отчаяние»













Среди мусора Роб нашел массу самых разных предметов, большинство из которых было из пластика





Например, батальон игрушечных солдат





И коллекцию ласт из LEGO





Все они получили новую жизнь в руках Роба, так как он является местным художником по совместительству





Он превращает мусор, найденный на пляжах, в художественные композиции





Которые сейчас представлены на выставке «Пластиковый период» в музее Лискирд









































Текст: Flytothesky.ru