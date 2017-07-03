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Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

04.07.2017 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Еще в апреле Роб Арнольд из команды по очистке пляжей Rame Peninsula Beach Care отправился на свою привычную прогулку по живописному пляжу Трегантл в Великобритании, но вместо умиротворяющего пейзажа он обнаружил, что вся береговая линия покрыта «одеялом» из микропластиков.

«Я привык к мусору на пляже, поскольку занимаюсь этим уже четыре года, но именно в этот раз прогулка стала для меня настоящим шоком, приводящим в отчаяние, – рассказывает Роб. – Это было уже слишком, но я подумал, что мы все же можем попробовать убрать пляж. Мне пришло в голову сравнение, что океан вырвало всем этим прямо нам на берег, а мы просто обязаны его очистить».

И Роб приступил к уборке. С помощью местных волонтеров ему удалось собрать примерно 35 мешков мусора, среди которых он нашел батальон из пластмассовых игрушечных солдат, коллекцию ласт из LEGO и множество других предметов, большинство из которых сделаны из пластика.

Но когда Роб завершил генеральную уборку, он превратил найденный мусор в искусство, которое вы теперь можете увидеть на выставке в музее Лискирд. Это часть выставки The Plastic Age (Пластиковый период), в которой также представлены экспонаты от других активистов по уборке пляжей.

Это то, что обнаружил Роб Арнольд во время посещения живописного пляжа Трегантл

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

«Одеяло» из микропластики, покрывающее береговую линию

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Роб и группа волонтеров приступили к уборке…

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

За один день им удалось собрать почти 35 мешков мусора

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

«Я привык к мусору на пляже, поскольку занимаюсь этим уже четыре года, но именно в этот раз прогулка стала для меня настоящим шоком, приводящим в отчаяние»

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Среди мусора Роб нашел массу самых разных предметов, большинство из которых было из пластика

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Например, батальон игрушечных солдат

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

И коллекцию ласт из LEGO

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Все они получили новую жизнь в руках Роба, так как он является местным художником по совместительству

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Он превращает мусор, найденный на пляжах, в художественные композиции

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Которые сейчас представлены на выставке «Пластиковый период» в музее Лискирд

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Этот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

Текст: Flytothesky.ruЭтот парень собрал 35 мешков микропластики на пляже всего за один день и превратил мусор в искусство

 
 
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Еще в апреле Роб Арнольд из команды по очистке пляжей Rame Peninsula Beach Care отправился на свою привычную прогулку по живописному пляжу Трегантл в Великобритании, но...

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