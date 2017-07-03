Что скрывается за знаменитой фотографией Альберта Эйнштейна с высунутым языком

Как оказалось, эта знаковая фотография могла никогда официально не увидеть свет.





Оригинал – это более крупный снимок с Эйнштейном и его спутниками в автомобиле. Его потом обрезали, чтобы просто показать Эйнштейна. На фото мы видим великого физика 20-го века с копной белых волос, задорно показывающего язык в момент беззаботного веселья перед поездкой домой после утомительной вечеринки.

Фотографу Артуру Сассе нужен был последний снимок профессора в момент его ухода, и то, что он сделал, стало классикой фотографии.

Эксцентричный профессор





К тому времени, когда была сделана знаменитая фотография с высунутым языком в 1951 году, в жизни Эйнштейна было все хорошо и спокойно. Он купался в своей научной славе, а мир считал его величайшим гением всех времен.

Используя свой образ странного ученого, Эйнштейн сознательно использовал эксцентричные манеры и привычки. Например, он редко носил носки и приобрел много причудливо-узорных халатов, а также дал своим волосам и усам волю, собственно, именно таким мир его и запомнил. Когда его просили об интервью, Эйнштейн разговаривал с журналистами на крыльце, обутый в пушистые розовые тапочки. Он много шутил с посетителями и не выпускал изо рта трубку, которая, как он утверждал, делала его мысли упорядоченными.

Знаменитое фото было сделано на вечеринке по случаю его 72-летия, организованную коллегами Эйнштейна в Принстоне. Там он познакомился с профессиональным фотографом Артуром Сассе, который сделал несколько фотографий ученого.

Когда вечеринка закончилась, и усталый Эйнштейн сел в свою машину с шофером, Сассе подошел к открытой двери и попросил его об еще одной фотографии. Эйнштейн повернулся и высунул язык.

Фото не желали официально публиковать





Артур Сассе послал Эйнштейну копии всех фотографий, которые были им сделаны на вечеринке. Эйнштейну безумно понравился именно последний кадр, и он заказал девять штук, а потом заказывал еще и еще, вкладывая этот снимок во все свои поздравительные открытки.

После его смерти, четыре года спустя, наследники Эйнштейна получили права на снимок для его дальнейшего тиражирования. Нелицензированные изображения распространились еще быстрее, и за последние 60 лет портрет Эйнштейна появился на кружках, майках, плакатах и везде, где только можно.

Сам же Артур Сассе предоставил фотографию для публикации в International News Photos Network, где её чуть не похоронили на редакторском столе. Были даже обсуждения о целесообразности столь несерьезной фотографии такого уважаемого ученого, как профессор Эйнштейн, но в результате фото решили опубликовать, услышав о том, насколько сам Эйнштейн его обожал.

Впоследствии оригинальный оттиск и негативы были выставлены на аукцион за 72300 долларов. На сегодняшний день «язык Эйнштейна» является самым дорогим портретом ученого, а также одним из самых знаковых образов 20 века, на который он так сильно повлиял.

Текст: Flytothesky.ru