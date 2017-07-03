Спасенный кот без ушей очень похож на свою любимую игрушку морского котика

Особый безухий котик Отитис получил в подарок своего игрушечного клона с такими же яркими голубыми глазами.





«Люди и раньше говорили мне, что мой кот выглядит как морской котик, – рассказывает владелица Молли Лихтенвальнер. – Я сразу подумала об Отитисе как только увидела игрушку с белым мехом и голубыми глазами. Игрушечный морской котик очень напомнил мне моего драгоценного пушистого любимца».

Отитис – это животное-компаньон для Молли. Его ушки были удалены хирургическим путем после того, как у него там развились огромные кисты, вызывающие такую сильную боль, что кот едва мог двигаться. Его прежние владельцы не захотели помогать Отитису и отказались от него.

Именно тогда 23-летняя Молли Лихтенвальнер из Ланкастера (Пенсильвания) решила, что хочет забрать Отитиса к себе.

«Я всегда знала, что, когда я буду готова завести домашнее животное, это будет именно животное с особыми потребностями, – рассказывает Молли, выросшая на ферме среди массы животных. – Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала».

Отитис теперь проводит свои дни, вальяжно возлежа на диване, бодая головой гостей, приходящих в дом, а также обнимаясь с Молли и валяясь в её постели.

Хотя это именно она спасла Отитиса, сама Молли говорит, что кот с особыми потребностями оказал огромное влияние на ее жизнь, больше чем она могла себе представить.

Девушка взяла к себе кота после серьезной автомобильной аварии, в которую она попала. «В результате я страдала от повышенной тревожности, – говорит Молли. – Я выросла на ферме, меня всегда окружали животные, и после аварии я поняла, насколько они помогают мне и моему психическому здоровью».

Текст: Flytothesky.ru