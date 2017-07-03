ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасенный кот без ушей очень похож на свою любимую игрушку морского котика

04.07.2017 16:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Особый безухий котик Отитис получил в подарок своего игрушечного клона с такими же яркими голубыми глазами.

Спасенный кот без ушей очень похож на свою любимую игрушку морского котика

«Люди и раньше говорили мне, что мой кот выглядит как морской котик, – рассказывает владелица Молли Лихтенвальнер. – Я сразу подумала об Отитисе как только увидела игрушку с белым мехом и голубыми глазами. Игрушечный морской котик очень напомнил мне моего драгоценного пушистого любимца».

Отитис – это животное-компаньон для Молли. Его ушки были удалены хирургическим путем после того, как у него там развились огромные кисты, вызывающие такую сильную боль, что кот едва мог двигаться. Его прежние владельцы не захотели помогать Отитису и отказались от него.

Именно тогда 23-летняя Молли Лихтенвальнер из Ланкастера (Пенсильвания) решила, что хочет забрать Отитиса к себе.

«Я всегда знала, что, когда я буду готова завести домашнее животное, это будет именно животное с особыми потребностями, – рассказывает Молли, выросшая на ферме среди массы животных. – Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала».

Отитис теперь проводит свои дни, вальяжно возлежа на диване, бодая головой гостей, приходящих в дом, а также обнимаясь с Молли и валяясь в её постели.

Хотя это именно она спасла Отитиса, сама Молли говорит, что кот с особыми потребностями оказал огромное влияние на ее жизнь, больше чем она могла себе представить.

Девушка взяла к себе кота после серьезной автомобильной аварии, в которую она попала. «В результате я страдала от повышенной тревожности, – говорит Молли. – Я выросла на ферме, меня всегда окружали животные, и после аварии я поняла, насколько они помогают мне и моему психическому здоровью».Спасенный кот без ушей очень похож на свою любимую игрушку морского котика

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особый безухий котик Отитис получил в подарок своего игрушечного клона с такими же яркими голубыми глазами. «Люди и раньше говорили мне, что мой кот выглядит как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Почему люди не стремятся развивать свои таланты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика