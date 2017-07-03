Почему люди не стремятся развивать свои таланты?

Каждый человек представляет собой целостную систему, которая включает в себя определенный набор черт характера, установок, чувств, переживаний, мыслей, отношений к себе и окружающим и т. д. Всё это принято условно разделять на сильные и слабые стороны личности человека.





Если выполнение какой-либо деятельности дается вам легко, не требует чрезмерных физических и умственных усилий, а зачастую доставляет удовольствие, то можно говорить о том, что это ваша сильная сторона или иными словами — это ваш талант.

Однако, как это ни странно, не каждый стремится развивать дальше эти свои качества.

Почему? Все варианты ответов можно условно разделить на три группы:

— нет соответствующих условий,

— нет действительно сильного желания,

— нет понимания, для чего в принципе нужно их развивать.

Говоря о соответствующих условиях, человек подразумевает наличие или отсутствие необходимых ресурсов и обстоятельств. Например, нет денег для поступления в институт на желанный факультет, или нет времени на написание картин. Деньги нужны, чтобы оплачивать счета за квартиру и обеспечивать себя питанием и одеждой. А всё время уходит на зарабатывание денег на ненавистной скучной работе, после прихода с которой вечером не остается ни сил, ни желания заниматься тем, что действительно нравится.

Вот и получается, что у большинства людей мечта так и остается мечтой, а данный природой талант от нереализованности просто атрофируются.

Однако есть единицы, кто умудряется, экономя на всем, подрабатывая по ночам, накопить нужную сумму для института. Есть такие неуемные личности, кто в своем плотном графике выкраивает несколько часов для своего хобби, и со временем это хобби становится основным достойным источником дохода. Почему у них получилось? Может потому, что у них было сильное желание, а может им просто повезло?

Однако везение распространяется не на всех, а вот большое желание есть практические у любого. Почему же одних оно мотивирует заниматься саморазвитием, а других нет?

Само по себе желание не имеет никакой силы, если оно не подкреплено конкретными действиями. Можно сколько угодно мечтать о том, как вы напишите и сами исполните свою песню, но если вы даже пробовать не будете сочинить хотя бы пару осмысленных строк и время от времени тренировать свой голос, то ваш талант зачахнет в зародыше.

Кроме того, может произойти следующее: желание само по себе превратится в источник удовольствия. Сам процесс представления в воображении того, как вы раскрываете свой талант, как оттачиваете свое мастерство и творите, может надолго затянуть вас в полет по розовым облакам, спуститься с которых будет очень болезненно. И чем дольше вы там будете витать, тем меньше шансов, что в реальной жизни вы хоть что-то сделаете.

Есть еще один интересный момент: существует убежденность в том, что талант как таковой был, есть и будет. Это как езда на велосипеде, то есть вы один раз научились и разучиться уже не сможете. Для чего развивать свой талант? Ведь он уже заложен самой природой полноценно и гармонично.

Талант сам по себе — это не какой-то отдельный навык, а совокупность навыков и качеств личности. Иными словами, это ваш стартовый капитал. Вы можете его хранить, ни на что не тратя и пряча ото всех до лучших времен. Вы можете его растратить на всякие приятные мелочи, например поражать близких своим красноречием и начитанностью, но не пытаться заниматься этим профессионально, продвигая нужные и полезные идеи в массы.

Вы можете свой талант грамотно инвестировать в себя же самого путем реализации этого таланта в жизнь через повышение своей квалификации и дополнительного образования.

Когда ваше хобби будет постепенно превращаться в серьезное осмысленное обыденное занятие, порой рутинное, порой радостное, но пополняющее ваш бюджет, а не опустошающее его, то тогда произойдет странная вещь — вы увидите, что ваша мечта перестала быть заветной. Она спустилась с небес на землю. Она стала реальностью, а вы стали счастливым и даже не заметили этого. Вот тогда приходит время для новой мечты и для воплощения следующего своего таланта.

Текст: Flytothesky.ru