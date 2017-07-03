10 причин, по которым наша Вселенная является виртуальной реальностью

Физический реализм: Физический мир вокруг нас вполне реален. Однако принципы физического реализма по сей день ведут борьбу с фактами физики. Некоторые парадоксы до сих пор ставят физику в тупик.





Квантовый реализм: Квантовый мир реален и создает физический мир как виртуальную реальность. Это не Матрица, где другой мир, создавший наш мир, был физическим, и это не «мозг в колбе», поскольку виртуальность существовала до появления человечества. В физическом реализме квантовый мир невозможен, но в квантовом реализме физический мир вполне возможен, если он является виртуальной реальностью.

1. Начало нашей Вселенной





Физический реализм: Все слышали о теории Большого Взрыва, но если физическая вселенная существует, как это началось? В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил, что все галактики расширяются, что доказывает Большой Взрыв, произошедший в точке пространства-времени около 14 млрд. лет назад. Вселенная не могла образоваться сама по себе, из ничего. Тем не менее, как ни странно, большинство физиков верят в то, что вполне могла.

Квантовый реализм: Любая виртуальная реальность начинает свой отсчёт с первого события, затем подключается пространство и время. Большой Взрыв произошёл тогда, когда наша физическая вселенная «загрузилась», включив операционную систему пространства-времени.

2. Наша Вселенная обладает максимальной скоростью





Физический реализм: По Эйнштейну быстрее всего движется свет в вакууме, и это впоследствии стало универсальной константой, хотя и не ясно, почему. Когда свет проходит через воду или стекло, мы называем воду и стекло средой-проводником. А когда свет движется в вакууме? Может ли свет вообще передвигаться в пустом пространстве, не говоря уже об определении его максимально возможной скорости?

Квантовый реализм: Физический мир – это виртуальная реальность, то есть продукт переработки информации. Следовательно, наш мир обновляется с определённой скоростью. Процессор суперкомпьютера обновляется 10 квадриллионов раз в секунду, а наша вселенная обновляется в триллион раз быстрее.

3. Гибкость времени

Физический реализм: Согласно парадоксу близнецов Эйнштейна, один из близнецов, путешествующий на ракете почти со скоростью света, возвращается год спустя, и видит своего брата, который стал 80-летним стариком. Это кажется невозможным в объективной реальности, но время действительно замедляется при ускорении.

Квантовый реализм: Виртуальная реальность будет зависеть от виртуального времени. Кроме того, время в нашем мире замедляется со скоростью или же вблизи массивных тел, что свидетельствует о его виртуальности. Близнец провёл только физический год в ракете, а вот его виртуальное время действительно изменилось.

4. Искривления пространства





Физический реализм: Согласно теории относительности Эйнштейна, Солнце удерживает Землю на орбите, искривляя пространство вокруг него, но как пространство может искривляться само? Для того, чтобы искривиться, оно должно существовать в другом пространстве. Если материя существует в пустом пространстве, то в этой пустоте невозможно ничего переместить или искривить.

Квантовый реализм: Компьютер в состоянии «простоя» на самом деле не простаивает, а выполняет «пустую» программу. Наше пространство делает то же самое. В пустом пространстве идут процессы обработки с таким же эффектом. И пространство (как обрабатывающая и преобразующая сеть) может представлять собой трехмерную поверхность, способную искривляться.

5. Случайности действительно случаются





Физический реализм: В квантовой теории квантовый коллапс случаен, потому радиоактивный атом может испустить фотон по собственному усмотрению. Физика, увы, не объясняет случайное действие. Квантовая теория же считает, что физическое событие требует случайного «коллапса волновой функции», так что каждое физическое событие обладает элементом случайности!

Квантовый реализм: Процессор в онлайн-игре может генерировать случайное значение, и наш мир может делать то же самое. Квантовые события случайны для нас, поскольку они связаны с действиями «клиент-сервер», к которым у нас нет доступа. Квантовая случайность кажется бессмысленной, но он играет такую же роль в эволюции материи, как генетическая случайность – в биологической эволюции.

6. Существование антиматерии

Физический реализм: Антиматерия – это субатомные частицы, соответствующие электронам, протонам и нейтронам обычной материи, но с противоположным зарядом и иными свойствами. В нашей Вселенной, отрицательные электроны вращаются вокруг положительных ядер атомов. В антиматериальной Вселенной положительные электроны вращаются вокруг отрицательных ядер. Материя и антиматерия при контакте уничтожают друг друга. Так и неизвестно, почему нечто, уничтожающее материю, вообще возможно.

Квантовый реализм: Если материя является результатом процесса обработки, это значит, что может быть и обратный процесс – анти-обработка. Антиматерия – это неизбежный побочный продукт материи. У материи есть обратное явление, потому что обработка является обратимым процессом, и анти-время, кстати, возникает по той же причине. Только виртуальное время может иметь обратную функцию.

7. Эксперимент с двойной щелью

Физический реализм: Более 200 лет назад Томас Юнг провёл эксперимент, который до сих пор ставит в тупик физиков. Он пропускал свет через две параллельные щели, чтобы получить интерференционную картину на экране. Только волны могли это сделать, поэтому легкая частица (фотон) должна быть волной. Однако свет также попадает на экран, что могло бы произойти, только если фотон был бы частицей.

Квантовый реализм: «Фотоновая программа» может распространяться в сети как волна, а затем перезапускаться в тот момент, когда узел перегружен, превращаясь в частицу. То, что мы называем физической реальностью, является действиями перезагрузки, что объясняет и квантовые волны, и квантовый коллапс.

8. Темная энергия и темная материя





Физический реализм: Во Вселенной существует темная материя, она выглядит как ореол вокруг черной дыры. Это не материя, не антиматерия, и не черная дыра, но без неё звезды нашей галактики хаотически бы разлетелись. Кроме того, 70% Вселенной – это темная энергия, и физика не может её объяснить. Темная энергия является своего рода отрицательной гравитацией, которая отталкивает объекты друг от друга, тем самым увеличивая расширение Вселенной.

Квантовый реализм: Если пустое пространство расширяется с постоянной скоростью (поглощает, но не выделяет), то темная энергия будет генерироваться и дальше. Так же объясняется темная материя вокруг чёрной дыры в виде ореола, поскольку свет притягивается чёрной дырой и не может покинуть её орбиту.

9. Туннелирование электронов

Физический реализм: В нашем мире электрон может внезапно выскочить за пределы гауссова поля, в которое он теоретически не может проникнуть. В чисто физическом мире это невозможно, но в нашем мире – вполне реально.

Квантовый реализм: Квантовая теория требует от электрона периодически «выскакивать», потому что квантовая волна может распространяться независимо от физических барьеров. Это кажется странным, но телепортации из одного состояния в другое – это и есть движение квантовой материи. Это делает квантовый мир реальным, а мир физический всего лишь его производной.

10. Квантовая запутанность

Физический реализм: Если атом цезия испускает два фотона в противоположных направлениях, то квантовая теория «запутывает» их, так что, если один крутится вверх, другой будет вращаться вниз. Но если один движется вверх, как второй знает, что ему нужно двигаться вниз?

Квантовый реализм: Два фотона находятся в запутанном состоянии, когда их программы сливаются для достижения двух точек. В одном случае спиральность движения вверх (положительная), в другом случае – вниз (отрицательная). Квантовая запутанность применима не только к фотонам, но и к другим частицам.





Текст: Flytothesky.ru